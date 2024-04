Ganso e Cano voltam aos treinos e podem reforçar o Fluminense na Libertadores

O Fluminense segue com a preparação visando o duelo contra o Colo Colo-CHI. A partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores será nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz deverá contar com reforços. Isso porque o meia Ganso e o atacante Cano treinaram normalmente com o restante do elenco.

O Fluminense vai em busca da primeira vitória nesta edição da Libertadores. Um triunfo pode fazer a equipe carioca terminar a rodada na liderança do grupo A.