Gabigol recebeu medalha do Carioca, mas não com o elenco do Fla; entenda

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e colaboração em São Paulo

O atacante Gabigol recebeu a medalha de campeão do Carioca, mas não com o elenco do Flamengo. O jogador cumpre punição por tentativa de fraude em exame antidoping.

O que aconteceu

Gabigol não pôde estar no Maracanã hoje (7), no segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu. Ele não pode ter contato com o elenco em jogos, no CT ou nos eventos oficiais.

O atacante vai receber a medalha posteriormente, enviada pelo Rubro-Negro. Apesar de não existir uma determinação clara neste sentido, o camisa 10 também não vai marcar presença na festa do Estadual do Rio, amanhã.

O Fla tem direito a 75 medalhas para distribuir para os atletas e comissão. Gabigol receberá uma dessas posteriormente.

O jogador participou da campanha vitoriosa no Estadual. Ele atuou em oito jogos, sendo titular em dois, e marcou dois gols, contra Sampaio Corrêa-RJ e Volta Redonda.

A defesa de Gabigol entrou com o pedido de efeito suspensivo para que ele volte a poder jogar. O movimento na Corte Arbitral do Esporte (CAS) foi feito na terça-feira.

Os advogados do jogador entendem que ele pode acabar cumprindo grande parte ou toda a suspensão aguardando o recurso no CAS. A previsão é que esse processo demore cerca de seis meses para ser concluído.

A punição é válida até 7 de abril de 2025. Ele foi suspenso por dois anos, mas conta a partir do episódio em questão, que ocorreu em abril do ano passado.