'Foi pênalti, mas não é um erro para o VAR intervir', analisa Juca Kfouri

Juca Kfouri concordou com a marcação da arbitragem, mas questionou no Fim de Papo a necessidade de o VAR intervir no pênalti marcado em cima de Endrick na final do Paulistão. Na visão do colunista do UOL, o lance envolvendo João Paulo, do Santos, e a joia do Palmeiras não pode ser considerado como uma penalidade escandalosa. Já Renato Mauricio Prado afirmou não ver motivos para discussão e analisou a infração como "claríssima".

'A questão está em se discutir qual é o papel do VAR': "Eu vou concordar com o Renato [Mauricio Prado], em termos. Pra mim também foi pênalti. Pênalti, aliás, completamente juvenil do experiente goleiro João Paulo no menino Endrick. Era só fechar o ângulo ali e deixar o Endrick sair pela linha de fundo. E ele derrubou o Endrick. Agora, a questão está em se discutir qual é o papel do VAR. Não foi um pênalti escandaloso. Não foi um erro... foi uma questão de interpretação. Da mesma maneira que na Bahia, o assoprador de apito não viu e não deu falta no Osvaldo e depois acabou chamado pelo VAR dando a falta e expulsando o Rezende como se ele tivesse evitado um lance claro de gol. E isso mudou a decisão, porque o Bahia, aos 30 minutos do primeiro tempo, ficou com dez jogadores e precisando ganhar, era quase impossível exigir que ganhasse".

'Era um lance para deixar seguir': "Este lance [pênalti em Endrick] era um lance para deixar seguir. Ia ter polêmica, ia ter quem dissesse que foi pênalti, quem dissesse que não foi pênalti. Eu diria que foi pênalti, mas não é um erro para o VAR intervir. Não estou dizendo, com isso, que se não houvesse a marcação do pênalti, o Palmeiras não fizesse 1 a 0 ali ou que o Palmeiras deixaria de ser campeão. Palmeiras, embora tenha corrido riscos, jogou pra ser campeão. Faria a diferença necessária durante o jogo, porque a diferença de times é essa. O Palmeiras tem um time para fazer o resultado de que precisar em circunstâncias favoráveis na sua casa".

Renato Mauricio Prado viu "pênalti claro"

'Não sei porque diabos está se discutindo que não foi pênalti': "Eu queria dar um pitaco aqui e sei que a live vai pegar fogo depois disso. Eu sinto pelas redes sociais. Eu vou botar fogo e sair correndo. Pra mim foi pênalti claríssimo no Endrick. Claríssimo! Eu não sei porque diabos está se discutindo que não foi pênalti. Só porque o VAR que chamou? Gente, o João Paulo derruba o Endrick. A bola ainda estava em jogo e o Endrick poderia continuar. Ele derruba o Endrick. E eu vejo o pessoal: 'ah, essa joça desse VAR...'. Gente, o VAR está ali para isso, para corrigir erros do juiz. E o juiz errou ao não marcar o pênalti. E o VAR corrigiu. Pênalti no Endrick. Quem bateu foi o Raphael Veiga. Palmeiras 1 a 0. Endrick teve participação direta nos dois gols".

