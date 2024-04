Flamengo x Nova Iguaçu: horário e onde assistir ao vivo a final do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Nova Iguaçu decidem hoje (7) quem fica com o título do Campeonato Carioca. O segundo jogo da final começa às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O confronto tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla tem boa vantagem no placar após vencer por 3 a 0 na ida. Caso o agregado termine empatado, a decisão vai para os pênaltis.

O time de Tite terá força máxima na final. O Flamengo treinou com o time completo na véspera e só deve ter como desfalques jogadores que já não vinham participando: Wesley, Gabigol e Gerson.

O Nova Iguaçu só não terá Cayo Tenório. Ele foi suspenso pelo STJD e perderá a segunda partida da final.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Albert, Igor Fraga e Yago Ferreira; Xandinho, Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

Flamengo x Nova Iguaçu - final do Carioca

Data e hora: 7 de abril de 2024, às 17h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)

