Flamengo: Vice abre as portas para Neymar e comenta vaias contra diretoria

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou se há qualquer chance de Neymar vestir a camisa do clube. Após o título do Campeonato Carioca, ele também falou sobre as vaias recebidas pela diretoria.

O Neymar sempre será bem vindo no Flamengo por razões óbvias. Na minha cabeça, hoje é uma contratação impossível. Tem vários pontos que botam em questionamento uma contratação como essa, até pelo atual contrato dele que é até 2027. Uma vez tive com o pai do Neymar há muito tempo, mas não era para falar de assunto do filho, vir para o Flamengo. Se ele quiser, vai ser sempre bem vindo, me dá os caminhos que não me importo de não achar. Se alguém me der o caminho, vou atrás na hora. Marcos Braz

Vaias e Gabigol

Marcos Braz também comentou as vaias recebidas pela diretoria no campo. A torcida já havia cantado contra ele e o presidente Rodolfo Landim, mas vaiou o grupo que recebeu a taça e tirou fotos antes dos jogadores.

Recebo com a maior tranquilidade e respeito do mundo. Falo por mim, sei o trabalho que estou tentando fazer e faço. Acho que os resultados vieram e muito. Tenho a consciência tranquila. Respeito a torcida e qualquer tipo de manifestação trato com muita tranquilidade. Saio na rua e sei quantas fotos tiro por dia. É bem equilibrado, estamos em um país livre que todo mundo pode se manifestar. Estamos em um processo eleitoral pesado. É do jogo.

O dirigente tem sido um elo do Flamengo com Gabigol, punido por fraude no exame antidoping. Ele voltou a exaltar o atacante e ressaltou que quer sempre tê-lo no clube.

Tenho conversado com ele, falei antes do jogo. Fizemos uma homenagem aqui. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e desse elenco. Sempre querendo que continue com a gente.

O que mais ele disse?

Importância do título: "É um título que tem que ser comemorado. Um título importante que dá tranquilidade para o resto do ano. Veio de maneira invicta, com a melhor campanha da história. Tem algumas coisas a c0omemorar. Feliz por mais um título no Flamengo."

Contratações: "A princípio já fizemos as contratações que deveríamos fazer. Essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que pode buscar no mercado. Acho que estamos com o elenco fechado até o meio do ano. Não vou falar que não vou contratar, mas não quero criar nenhuma expectativa na torcida que não seja verdadeira."