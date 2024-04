Flamengo vence Nova Iguaçu com gol de Bruno Henrique e confirma título carioca

O Flamengo voltou a conquistar o título do Campeonato Carioca. Neste domingo, os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Nova Iguaçu, no Maracanã.

A equipe chegou ao 38ª título estadual. Os rubro-negros acabaram com o jejum de dois anos na competição, quando foi derrotado nas finais pelo Fluminense.

FIMMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO vence o Nova Iguaçu por 1 a 0 com golaço de Bruno Henrique e conquista o @Cariocao pela 38ª vez! ????#CRF #VamosFlamengo #ErgaATaça pic.twitter.com/0qPnht7lLm ? Flamengo (@Flamengo) April 7, 2024

O jogo

O Flamengo começou a partida tendo mais posse de bola, mas sem levar perigo. Já o Nova Iguaçu assustou aos seis minutos, em avanço rápido. Albert arriscou da entrada da área e parou em defesa de Rossi. Depois, foi a vez de Xandinho ser lançado na área e tentar encobrir Rossi. No entanto, a bola passou sobre o travessão.

Os rubro-negros seguiam com a bola, mas sem a intensidade do primeiro jogo. O panorama da partida só mudou nos minutos finais, quando Everton Cebolinha acertou a trave. Em seguida, Arrascaeta foi lançado na área e chutou para grande defesa de Fabrício. O Nova Iguaçu ainda teve chance de assustar em finalização de longe de Xandinho. Assim, o placar permaneceu inalterado no intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo iniciou com a mesma postura do fim do primeiro e quase abriu o placar com um minuto. Everton Cebolinha chutou colocado da entrada da área e acertou novamente a trave. Em seguida, Arrascaeta recebeu passe na área e mandou na rede pelo lado de fora.

Só que o Nova Iguaçu não sentiu o bom início do Rubro-Negro e respondeu aos nove minutos. Xandinho finalizou colocado e quase acertou o ângulo de Rossi. Os rubro-negros voltaram a chegar com perigo com Everton Cebolinha, que desta vez parou no goleiro Fabrício. Depois, em bate e rebate, De la Cruz mandou para o gol, mas a zaga salvou antes da linha.

Depois do início movimentado, a partida voltou a cair em intensidade. No entanto, isso mudou aos 29 minutos, quando o Flamengo chegou ao gol. Bruno Henrique recebeu passe na área e acertou belo chute, no ângulo.

A partir daí, o Flamengo tratou de administrar o resultado e voltou a tocar muito a bola. O Nova Iguaçu já não esboçava qualquer reação e quase levou o segundo com Ayrton Lucas. Depois, Pedro acertou a trave.

Por fim, os rubro-negros apenas deixaram o tempo passar até o apito final para comemorar o título do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 0 NOVA IGUAÇU

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 7 de abril de 2024



Horário: 17h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartões amarelos: Léo Pereira e Luiz Araújo (Flamengo); Lucas Campos, Lucas Cruz e Sergio Raphael (Nova Iguaçu)

GOL



FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 29min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Evertton), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De la Cruz (Victor Hugo) e Arrascaeta (Allan); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro



Técnico: Tite

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana, Yan Silva (Fernandinho), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga (Ronald), Albert, Bill (Lucas Campos) e Yago Ferreira (Lucas Cruz); Xandinho e Marllon (João Victor)



Técnico: Carlos Vitor