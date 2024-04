Flamengo: Landim diz ideia de medalha a Gabigol foi dele e comenta punição

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol não pôde ir ao Maracanã para celebrar o título do Campeonato Carioca, mas apareceu em vídeo no telão com a medalha de campeão na mão. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que a ideia foi dele.

Essa medalha que foi entregue para o Gabigol foi ideia minha. É um grande jogador, grande ídolo que está passando por um momento difícil, acho que nada mais justo que fazer essa homenagem. Procuramos saber onde ele estava e mandamos alguém para tentar a medalha. Graças a Deus conseguimos fazer isso a tempo. Mesmo de forma virtual, conseguimos fazer ele ser parte da cerimônia. Precisamos aguardar o resultado do que o tribunal suíço vai definir. Estamos pleiteando o efeito suspensivo e temos a expectativa positiva. Está na mão deles. Estamos torcendo. Rodolfo Landim

Momento conturbado

Landim deu algumas declarações envolvendo a renovação de Gabigol nos últimos dias. À CBN, indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder o atacante de graça. Em uma mensagem no grupo da base política, porém, foi por outro lado.

O mandatário disse que não ficaria refém de Gabigol. "Nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso", disse.

No campo, porém, Landim evitou falar de renovação. Ele afirmou que só falará sobre o assunto depois das definições sobre a suspensão de dois anos.

Impossível tomar qualquer definição sobre isso. Não sabemos qual vai ser a suspensão, o período, se estiver suspenso, se terá um novo julgamento. O que pode acontecer. Mas estamos convictos que a defesa dele é boa e a punição será revertida. Temos que esperar para ver.

Medo de perder para outros clubes? Landim riu e respondeu: "Isso aí pergunta para os outros".

O que mais ele disse?

Título: "Começar com o pé direito. Título importante para nós. Sempre falamos isso sobre o Carioca. Dá as vezes a demonstração do quão forte o time está para o ano. É um ano longo, desgastante. Com perda de jogadores para a seleção brasileira, vários desafios que teremos pela frente. Mas é muito bom ver o time jogando bem, de forma consistente. A defesa do Flamengo tomou apenas um gol, isso jamais aconteceu no Carioca. Isso nos deixa confiantes."

Contratações: "Já avisei que poderia vir. O Carlinhos já estão sabendo. Não tem nada definido. Não significa que não possa vir mais nenhuma contratação. Ficamos de fazer um balanço no final do Carioca e se fosse identificada alguma necessidade pela comissão. A que existia antes era o Carlinhos que estava em conversas."