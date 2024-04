Fla homenageia Ziraldo e carrega Menino Maluquinho na faixa de capitão

O mascote do Bahia entrou em campo hoje, na final do Campeonato Baiano, com uma panela na cabeça, em alusão ao menino maluquinho. Uma homenagem a Ziraldo, que morreu ontem.



Para quem não sabe, Ziraldo desenhou o mascote do Bahia em 1979. Linda homenagem. pic.twitter.com/2VhhyJ4K4t