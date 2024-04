Filho de Marcelo faz gol pelo Real em clássico da base e imita Bellingham

Enzo Alves, filho do jogador Marcelo, já mostra muita personalidade jogando futebol. O jovem de 14 anos foi responsável pela vitória do Real Madrid contra o principal rival Atlético de Madrid no sub-15.

O que aconteceu

As categorias de base do Real Madrid e do Atlético de Madrid se enfrentaram ontem (6). O jogo terminou 2 a 1 para os merengues, com o segundo gol anotado por Enzo.

Ao contrário do pai, lateral do Fluminense e que fez história com a camisa madridista, Enzo joga como atacante. Ele recebeu o cruzamento de Guillermo Díaz e, bem posicionado na área, subiu mais do que o zagueiro para cabecear direto para o gol.

A jogada deixou o Real na frente do placar aos 32 minutos do segundo tempo.

Após o gol, Enzo Alves correu para comemorar com a torcida e seus companheiros, imitando o gesto que virou marca registrada de Jude Bellingham. O jogador inglês é o maior artilheiro do time principal do Real Madrid na temporada.

GOAAAAAAAAAAAAL ENZO ALVES!!!!!!!!!! Superb header. The celebreation .



? Guillermo Díaz. Great cross.



Edu Valentín, Manu Romero.



CADETE B 2-1 ATLÉTICO MADRID!!!!! pic.twitter.com/c1IlCUmqqd -- Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 6, 2024

Enzo Alves tem 17 gols e 6 assistências em 12 jogos com o time sub-15 do Real Madrid nesta temporada até agora.