Fenerbahce abandona campo após gol do Galatasaray em forma de protesto

O Fenerbahce entregou o jogo para o Galatasaray na final da Supercopa da Turquia. Trata-se de uma forma de protesto contra a Federação Turca de Futebol.

O que aconteceu

Galatasaray e Fenerbahce fazem o maior clássico do país. Os times deveriam disputar hoje (7) a final da Supercopa Turca.

Nas últimas semanas, o clube de Istambul convocou uma Assembleia para exigir mudanças em relação a definições de data e arbitragem para o jogo. De acordo com o Fenerbahce, os árbitros deveriam ser estrangeiros e o calendário precisaria ser ajustado para não atrapalhar os outros campeonatos.

O pedido parece ter sido ignorado, já que o Fenerbahce convocou o time Sub-19 para entrar em campo, protestando contra o que o clube entendeu como injustiça. Vale lembrar que a final da Supercopa da Turquia estava marcada para acontecer em dezembro, mas foi cancelada depois de veto a homenagens políticas.

Recentemente, no Campeonato Turco, o time do Fenerbahce foi atacado por torcedores do Trabzonspor e a situação levou a uma verdadeira batalha campal.

O jogo

O time de base do Fenerbahce foi a campo. Com menos de um minuto de jogo, o Galatasaray marcou um gol com Mauro Icardi.

Após o gol, todo o elenco do Fenerbahce se retirou de campo e a vitória foi concedida ao Galatasaray.

Consagrado campeão, o Galatasaray fez uma partida de exibição entre titulares e reservas para os torcedores que foram ao estádio.