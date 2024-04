F1: Verstappen vê 'tudo funcionando' em vitória e projeta GP da China

Vencedor do GP do Japão, Max Verstappen destacou que tudo - inclusive o clima - contribuiu para mais um triunfo - o terceiro em quatro corridas em 2024.

O que aconteceu

Verstappen admitiu que teve dificuldade em manter a liderança em certo momento. O holandês afirmou que se sentiu realmente ameaçado apenas nas largadas - foram duas -, quando chegou a ficar lado a lado com Sergio Pérez.

Até o clima ajudou. Verstappen destacou que o desgaste dos pneus, um dos fatores fundamentais no GP do Japão, pôde ser melhor controlado graças a um clima mais ameno, com o sol entre as nuvens.

Foi muito legal voltar a vencer. Foi difícil manter a primeira posição na largada. O carro melhorou ao longo da corrida; o céu encoberto por nuvens ajudou em relação ao desgaste dos pneus. Tudo funcionou: o carro, a estratégia, os pneus.

Volta à China após cinco anos. Verstappen avaliou que o próximo GP - em Xangai - deve ser interessante pelo longo tempo sem GPs no local, pelo formato com corrida sprint e pelo fato de que os pilotos terão apenas um treino livre.