F1: Pérez celebra pódio no Japão após ‘pior fim de semana da vida’ em 2023

Segundo colocado do GP do Japão, Sergio Pérez disse que o resultado é mais especial diante dos problemas que ele enfrentou no mesmo Circuito de Suzuka em 2023.

O que aconteceu

'Um dos piores fins de semana da minha vida'. Foi assim que o piloto mexicano definiu o GP do Japão da temporada passada.

Treino de classificação ruim. Os problemas começaram ainda no treino de classificação, quando Pérez ficou apenas em quinto, vendo o companheiro Max Verstappen fazer a pole position.

Acidentes e abandono. Sergio Pérez ainda se envolveu em dois acidentes na corrida, e foi forçado a abandonar a prova. Primeiro, ele tocou Lewis Hamilton. Depois, encostou no carro de Magnussen.

Equipe campeã. Enquanto não tinha muito o que comemorar, Pérez ainda viu a Red Bull vencer o Mundial de Construtores.