F1: Verstappen volta a vencer e comanda dobradinha da Red Bull no Japão

Sem ser ameaçado na liderança, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, liderando uma dobradinha da Red Bull no Circuito de Suzuka, com Sergio Pérez na segunda posição.

O que aconteceu

Carlos Sainz Jr, da Ferrari, completou o pódio. Ele foi seguido pelo companheiro Charles Leclerc, que conquistou quatro posições durante a prova para terminar em quarto.

Verstappen de volta ao lugar mais alto do pódio. O holandês também venceu no GP do Bahrein e no GP da Arábia Saudita em 2024. No GP da Austrália, ele foi obrigado a abandonar, após um problema no freio.

Terceiro pódio para Carlos Sainz. O piloto espanhol, que já está com data marcada para deixar a Ferrari, só não ficou entre os três melhores na Arábia Saudita, quando não correu por conta de uma apendicite.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. A próxima corrida é o GP da China, no Circuito Internacional de Xangai, marcada para o dia 21 de abril (domingo), às 4h (de Brasília).

Como foi a corrida

Acidente logo após a largada. Na curva 3, Daniel Ricciardo, da Racing Bulls, e Alex Albon, da Williams, que brigavam pela 11ª posição, se envolveram em um acidente e bateram na barreira de proteção de pneus. Apesar de perderem o restante da corrida, os dois pilotos logo deixaram o carro e saíram do local caminhando.

Alex Albon (Williams) e Daniel Ricciardo (Racing Bulls), ao fundo), após acidente no GP do Japão Imagem: Reprodução/X/F1

Bandeira vermelha antes do fim da primeira volta. Com os dois carros parados na brita, muito próximos à pista, a corrida foi paralisada por pouco mais de 30 minutos. Os pilotos voltaram para os boxes antes da relargada.

Largadas sem mudanças de posições no pelotão da frente. Os cinco primeiros colocados mantiveram seus lugares nas duas largadas. Apenas Fernando Alonso, da Aston Martin, que largou em quinto, teve a posição ameaçada por Oscar Piastri, da McLaren, o sexto.

Duelo particular? Se a primeira fila com duas Red Bull podia apontar para um possível duelo particular entre Verstappen e Pérez, a realidade foi que o piloto holandês já tinha mais de cinco segundos de vantagem sobre o companheiro antes da primeira parada de cada carro.

Estratégia da Ferrari funcionou. Charles Leclerc foi o último a parar e aproveitou bem o tempo na pista. Ele chegou a liderar a prova - quando Verstappen foi para os boxes - e conseguiu a quarta posição após largar em oitavo. Carlos Sainz, que largou em quarto, terminou no pódio.

Pérez recuperou posições na pista. O mexicano chegou a ficar em quarto lugar após todas as paradas, e teve que ultrapassar seus concorrentes para buscar a segunda posição, em que largou. Já na reta final da prova, ele ultrapassou Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Classificação do Mundial de Pilotos

Com mais uma vitória, Max Verstappen, da Red Bull, voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Mundial, agora com 77 pontos. Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, retomou o segundo lugar, agora com 64 pontos.

Charles Leclerc, da Ferrari, que chegou ao Japão na segunda posição, perdeu uma posição, e agora é o terceiro, com 59 pontos, seguido de perto pelo companheiro Carlos Sainz, que soma 55 pontos.

Veja a classificação do GP do Japão