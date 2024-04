Estrangeiros estreantes faturam o título da Maratona de São Paulo

Dois estrangeiros estreantes foram os campeões da 28ª Maratona Internacional de São Paulo, superando os adversários num percurso de 42 km pelas ruas e avenidas da capital paulista. Nicolas Kiptoo Kosgei, do Quênia, ganhou entre os homens com o tempo de 2h16min25s. No feminino, Helen Daniela Baltazar Medina, da Bolívia, cruzou em primeiro, em 2h50min14s.

Na base da determinação e força de vontade, os atletas estrangeiros, mais uma vez, mostraram a que vieram. Na largada às 6h10, o clima era agradável com temperatura na casa dos 17º e umidade do ar perto de 90%. O clima não mudou muito durante a prova, mas exigiu muito dos atletas, devido ao percurso técnico e exigente da Maratona de São Paulo. E, como era de se esperar, a disputa pelo pódio foi equilibrada, tanto no masculino, como no feminino, que só conheceu os campeões nos últimos quilômetros.

Entre os homens, até o km 25, um grupo de quatro atletas africanos estavam juntos e liderando, abrindo boa distância para o segundo pelotão. Os quatro vinham juntos e um ritmo forte. Nicolas Kosgei, vencedor da Tribuna em 2019 e quarto colocado na Kigai International Peace Half Marathon, em Ruanda (2023), Gosa Bogale Seyoum, etíope, vencedor da Meia Maratona de Nanjing Xianlin na China, em 2023, e Vestus Cheboi, vencedor da Maratona de São Paulo de 2023, apareciam entre eles. Depois disso, eles começaram a revezar a liderança da prova.

Kosgei e Gosa estiveram juntos até praticamente o fim da prova. Mas, nos metros finais, o queniano se mostrou com mais ritmo para cruzar em primeiro e comemorou. "É minha primeira participação na Maratona de São Paulo e estou feliz com o primeiro lugar. O percurso tinha muitas subidas, mas eu gosto de correr aqui no Brasil. Vou ficar mais três meses por aqui, fazendo outras provas e depois volto para o Quênia. Estou contente com os resultados", disse o queniano Nicolas Kosgei, vencedor da Maratona Internacional de São Paulo, em 2024

Os brasileiros, que não acompanharam o primeiro pelotão buscaram recuperação, e colocaram três atletas entre os cinco do pódio. O paulista Ederson Vilela, campeão da Maratona de Curitiba e vice na Volta Internacional da Pampulha, ambas no ano passado, completou a disputa no terceiro lugar, seguido por Geilson dos Santos Conceição, em quarto e Raphael Magalhães Moura na quinta posição.

"Eu fiz uma prova mais estratégica. Optei por sair mais atrás mesmo, porque nessa prova tinha um grupo grande de africanos, uns dez deles, e sabíamos que seria uma prova mais rápida, especialmente no início. Eu fui feliz na minha estratégia, superei aqueles que tiveram uma quebra do ritmo, e conquistei esse importante resultado que é o terceiro lugar", contou Ederson Vilela.

Feminino

Já entre as mulheres, a disputa foi ainda mais apertada. Até praticamente o km 38 um grupo de cinco atletas estavam juntas. Quatro delas representantes do continente africano, e somente Helen Daniela Baltazar Medina, da Bolívia, defendendo a América do Sul. Aliás, a atleta boliviana demonstrou bastante garra e determinação para superar as adversárias, e favoritas na prova, para vencer, com certa folga, a 28ª edição da Maratona de São Paulo. Nos últimos dois quilômetros, a boliviana abriu distância para as concorrentes e na base da determinação sagrou-se a campeã da Maratona de São Paulo. Em 2023, ela havia conquistado o quarto lugar na Maratona do Campeonato Pan-Americano de Maratona em Caracas, na Venezuela.

"Foi uma prova muito bacana. E estou muito feliz. É a primeira vez que venho competir no Brasil e estou contente com a recepção dos brasileiros, que me incentivavam ao longo do percurso. O caminho era cheio de altos e baixos, mas gostei muito. Agradeço a toda a organização do evento e a oportunidade de correr aqui e conhecer um pouco deste país animado", comemorou a boliviana, vencedora da prova.

Resultados da 28ª Maratona de São Paulo:

42 km

Masculino

1) Nicolas Kiptoo Kosgei (QUE), 02h16min25s

2) Gosa Bogale Seyoum (ETH), 02h17min05s

3) Ederson Vilela Pereira (BRA), 02h19min14s

4) Geilson dos Santos Conceição (BRA), 02h21min14s

5) Raphael Magalhães Moura (BRA), 02h25min51s

Feminino

1) Helen Daniela Baltazar Medina (BOL), 02h50min14s

2) Tadesu Tafa Weka (ETH), 02h50min50s

3) Haregeweyni Hads Alemayehu (ETH), 02h51min

4) Emily Chebet (QUE), 02h51min54s

5) Faridah Jepchirchir Chelanga (QUE),02h52min01s

21 km

Masculino

1) Wellington Bezerra (BRA), 1h07min02s

2) Fábio Jesus Correira (BRA), 1h08min13s

3) Rogélio de Oliveira Nascimento (BRA), 1h14min31s

Feminino

1) Jéssica Soares (BRA), 1h21min04s

2) Raisa dos Nascimento (BRA), 1h25min10s

3) Eulália dos Santos (BRA), 1h26min23s

10 km

Masculino

1) Giovani dos Santos (BRA), 31min23s

2) Aneilton do Nascimento (BRA), 32min23s

3) Antonio da Silva (BRA), 33min41s

Feminino

1) Nicole Rauen (BRA), 39min50s

2) Emille Santos (BRA), 40min25s

3) Anny dos Santos (BRA), 40min38s

5 km

Masculino

1) Humberto Pereira (BRA), 15min53s

2) Bruno dos Santos (BRA), 16min38s

3) André Tavares (BRA), 16min41s

Feminino

1) Nilva da Silva Nunes (BRA), 18min34s

2) Ana Mees Valerio (BRA), 18min40s

3) Helena Valério (BRA), 18min41s