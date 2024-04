Endrick diz que 'ficha tá caindo' sobre saída e quer ser ídolo das crianças

Endrick foi o principal destaque da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Santos que significou o tricampeonato do Paulista, hoje (7), no Allianz Parque. Eleito craque do jogo, ele disse que a 'ficha está caindo' sobre saída do Verdão e que busca ser ídolo das crianças.

O que aconteceu

Endrick participou das jogadas dos dois gols, sofrendo o pênalti do primeiro — convertido por Raphael Veiga — e iniciando o lance que culminou no feito de Aníbal Moreno no segundo.

O atacante de 17 anos está prestes a deixar o clube e ir para o Real Madrid, completando negociação acertada há bastante tempo. Este foi seu último campeonato completo, a despedida de uma final.

Emocionado, ele falou depois da partida que não tem a pretensão de agradar a todos, mas que busca conquistar as crianças e ser exemplo para elas.

Eu sou da nova geração e já passei por muita coisa. Ainda tenho o sonho de virar ídolo de todas as crianças. Sei que não vou virar de todo Brasil, porque tem gente que não gosta de mim. Mas quero ser um novo ídolo, uma pessoa que incentiva esses meninos. Que eles olhem para mim e pensem: se ele conseguiu, também posso conseguir, se ele está ali, eu posso estar também. Estará sempre na minha cabeça ser ídolo dessas criancinhas, e, se Deus quiser, um dia essas criancinhas estejam comigo jogando na seleção

O que mais ele disse

Despedida do Palmeiras. "Quando estava na seleção, percebi que a ficha esá caindo, porque o Rodrygo, o Vini, sempre me perguntavam quando você vai? O Paquetá, o Bruno Guimarães perguntando: quando você vai? E começou a cair a ficha. Eu sei que vou sair, não vou falar que ficarei para sempre. Mas minha cabeça está aqui. Tenho mais três meses e muita fé em Deus. Na vida, a única certeza é que um dia a morte vem, só se tem certeza disso, não sei se estarei vivo amanhã, então vivo um dia de cada vez. Só penso no Palmeiras, vou tratar para jogar a Libertadores e o Brasileirão".

Relação com Palmeiras. "É o time que apostou em mim quando eu não tinha nada. Tenho que fazer de tudo para jogar aqui. Infelizmente eu estive machucado, mas isso não me abalou. Eu treinei e o Palmeiras sempre esteve comigo, preciso retribuir de alguma forma. O título é para os torcedores, para minha família, todos que sempre estiveram comigo".

Emoção. "Foi como se fosse a primeira vez, no sub-11, com 11 anos. Na oração eu comecei a chorar e agradecer a Deus porque isso e tudo que aconteceu na minha vida. Isso aqui (Palmeiras) mudou minha carreira, minha vida, a vida da minha família. Eu fico feliz e lisonjeado de fazer parte disso. Não tenho palavras para descrever. Foi meu último campeonato completo e só tenho que agradecer a Deus, que faz coisas grandiosas na minha vida".