Em desvantagem contra Santos, Palmeiras venceu seis de sete finais decididadas no Allianz Parque

O time do Palmeiras precisa vencer o Santos por pelo menos dois gols de diferença, neste domingo, para se sagrar campeão paulista no tempo normal. Se o resultado da ida não ajuda, um trunfo que os comandados de Abel Ferreira têm é o Allianz Parque, que costuma ser vital para o Verdão em decisões, especialmente quando é o palco do segundo jogo.

De sete finais que foram decididas no Allianz Parque, inaugurado em 2014, o Palmeiras venceu seis. O único visitante que levantou uma taça na casa do Alviverde foi o rival Corinthians, no Campeonato Paulista de 2018.

Contando apenas finais e não jogos de pontos corridos, o elenco do Palmeiras já celebrou duas Copas do Brasil (2015 e 2020), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023) e uma Recopa Sul-Americana em seus domínios.

A Copa do Brasil de 2015, inclusive, foi conquistada contra o Santos, em cenário semelhante. O Peixe venceu a ida na Vila por 1 a 0 e, na volta, o Palmeiras deu o troco, por 2 a 1. Nas penalidades máximas, os mandantes triunfaram e fizeram a festa.

Desde que o estádio foi construído, o Palmeiras disputou duas finais como mandante no primeiro jogo e perdeu ambas. A equipe foi superada pelo Santos na final do Campeonato Paulista de 2015, com a volta na Vila, e pelo São Paulo no Estadual de 2021, com o segundo duelo no Morumbis.

O elenco alviverde o tricampeonato paulista neste domingo, às 18 horas (de Brasília). As últimas duas conquistas também foram marcadas por derrotas no primeiro jogo, para São Paulo e Água Santa, mas contaram com recuperações do Palmeiras na volta, diante de seu torcedor.

Veja retrospecto do Palmeiras em finais decididas no Allianz Parque:

Título da Copa do Brasil de 2015 (vs Santos)



Vice do Campeonato Paulista de 2018 (vs Corinthians)



Título do Campeonato Paulista de 2018 (vs Corinthians)



Título da Copa do Brasil de 2020 (vs Grêmio)



Título do Campeonato Paulista de 2022 (vs São Paulo)



Título da Recopa Sul-Americana de 2022 (vs Athletico-PR)



Título do Campeonato Paulista de 2023 (vs Água Santa)