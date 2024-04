Diretor esportivo do Bayern de Munique confirma mudanças para a próxima temporada

O Bayern de Munique perdeu de virada neste sábado para o Heidenheim por 3 a 2 pelo Campeonato Alemão. Com o resultado, os bávaros estão cada vez mais distantes do título da competição, que está próximo de ser conquistado pelo líder Bayer Leverkusen. Por conta disso, o diretor esportivo da equipe, Max Eberl, foi questionado se teria uma reconstrução no clube para a próxima temporada.

"Sim, porque há muitas coisas que precisam mudar", disse Eberl após a partida.

Restando apenas mais cinco jogos para o final da Bundesliga (18 pontos em disputa), a distância entre o Bayern e o Leverkusen é de 16 pontos. A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso está invicta na temporada e deve quebrar sequência de 11 títulos consecutivos dos bávaros.

O Bayern já anunciou que o alemão Thomas Tuchel deixará o cargo de treinador ao final da temporada. Porém, ainda não foi anunciado um novo comandante para 2024/25. A lenda do futebol alemão, Lothar Matthaus, defende uma mudança no comando o mais rápido possível.

"O resultado diz muito. Thomas Tuchel não pode continuar liderando a equipe. Ele dá coletivas de imprensa e declarações estranhas. Por conta disso, espero uma reação do Bayern nas próximas 24 ou 48 horas. A equipe precisa de um impulso e Tuchel não pode dar isso", afirmou o ex-jogador alemão à Sky Sport.

Der FC Bayern blamiert sich in Heidenheim. Für Lothar Matthäus käme eine Trennung von Thomas Tuchel noch vor dem Spiel gegen Arsenal nicht überraschend. ?? pic.twitter.com/9SzXWRse9x ? Sky Sport CH (@SkySportCH) April 7, 2024

Apesar de estar longe do título da Bundesliga, o Bayern de Munique segue vivo na Liga dos Campeões e enfrentará o Arsenal nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.