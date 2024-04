Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário da final do Mineiro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, hoje, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 15h30 (de Brasília).

O jogo terá transmissão da TV Globo (para MG), SporTV (TV fechada) e Premiere (streaming). O Placar UOL também acompanha a final em tempo real.

Esse será o 100º clássico das equipes no século XXI. Nesse período, o Cruzeiro venceu 50 duelos, enquanto o Galo 31 e outros 28 empates.

No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2. O Galo marcou dois gols, com Bruno Fuchs e Hulk, mas no segundo tempo levou o empate com Jemerson e Juan Ignacio.

Na primeira fase, o Cruzeiro foi o líder do Grupo A, com 19 pontos. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota.

Na semifinal eliminou o Tombense após empatar no jogo de ida e vencer por 3 a 1, a volta.

Durante a semana, o time empatou com a Universidad Católica, no Equador, por 0 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Já o Atlético foi o primeiro colocado do Grupo B, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na fase seguinte, eliminou o América-MG, por 3 a 2 no agregado.

Pela Libertadores, venceu o Caracas por 4 a 1, na Venezuela, no meio da semana.

Um empate garante o título para o Cruzeiro, pois os donos da casa tiveram a melhor campanha da primeira fase e com isso, ganhou vantagem no mata-mata.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Atlético-MG: Everson; Fuchs, Jemerson e Lemos; Alisson (Saravia), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Cruzeiro x Atlético-MG - Final do Mineiro

Data e Hora: 7 de abril, às 15h30

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Transmissão: TV Globo (MG), SporTV e Premiere