Atlético-MG vira pra cima do Cruzeiro e conquista pentacampeonato mineiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na tarde de hoje (7) e calou o Mineirão com apenas cruzeirenses para conquistar o pentacampeonato consecutivo do Mineiro.

Mateus Vital marcou para o Cruzeiro, Saravia empatou, Hulk virou e Scarpa garantiu o título para o Atlético-MG. O gol da virada veio em pênalti marcado com auxílio do VAR que flagrou mão de Lucas Silva em cruzamento de Igor Gomes.

As substituições dos técnicos se mostraram decisivas na final, com vantagem para Milito. O técnico do Galo ousou ao tirar três jogadores defensivos para colocar três homens de frente, ao passo que Lacarmón tinha recém-tirado Vital para a entrada de um zagueiro quando o time vencia por 1 a 0.

O gol de Scarpa, que selou o título do Galo, foi o primeiro do meia desde que deixou o Palmeiras. Contratação mais badalado da equipe mineira na janela, ele driblou o goleiro Rafael antes de mandar para a rede.

O Galo superou adversidades para conquistar mais um título mineiro, o 49º de sua história. O Cruzeiro tinha a vantagem de jogar por dois empates e também atuou na segunda partida com apenas cruzeirenses no Mineirão.

Galo cala Mineirão e conquista o penta

O Galo não teve nenhuma vantagem na final do Mineiro, mas mostrou porque domina o estado desde 2020 e conquistou o pentacampeonato consecutivo, ampliando o jejum do rival. O Atlético ainda saiu atrás em gol de Vital no começo do segundo tempo, mas encontrou forças para virar.

O time de Gabriel Milito encontrou um adversário bem postado e custou a encontrar espaços. Mesmo as escapadas de Hulk e Paulinho na primeira etapa terminaram com raros erros da dupla.

As alterações dos treinadores foram fundamentais no resultado da partida. Lacarmón tirou o autor do gol Mateus Vital para colocar um zagueiro quando o Cruzeiro fez 1 a 0 e viu o Galo empatar três minutos depois em grande bola de Otávio para infiltração surpreendente de Saravia e finalização impecável de cabeça.

Milito foi ainda mais para cima. Com ousadia, tirou um zagueiro e dois volantes para colocar três homens ofensivos: Igor Gomes, Scarpa e Vargas. O Galo conseguiu a virada em pênalti justamente no cruzamento de Igor Gomes, em que a bola toca na mão de Lucas Silva; Hulk cobrou forte e converteu.

O título foi consolidado só nos acréscimos do segundo tempo em golaço de Scarpa, que driblou Rafael Cabral para fazer o terceiro.

Lances Importantes

Perdeu! Bruno Fuchs lançou da defesa, a bola passou por Hulk e encontrou a infiltração de Paulinho. Ele invadiu a área com espaço, mas finalizou por cima do gol de Rafael Cabral.

A la Ronaldinho! Matheus Pereira aproveitou que a barreira do Atlético-MG sempre pula e bateu falta da entrada da área rasteira, como fez Ronaldinho. O chute passou com muito perigo.

Que isso, Hulk? O atacante recebeu no meio-campo nas costas da marcação e disparou em direção ao gol. O zagueiro Neris perseguiu o jogador, ganhou na corrida e no corpo, deixando Hulk no chão e sem bola. O atacante pede pênalti que não existiu.

Assim não, Paulinho! O atacante do Galo disparou do meio-campo, invadiu a área com boa chance de finalizar, mas tentou servir Hulk que acompanhava a jogada. O zagueiro Neris se recuperou no lance e cortou para escanteio.

1x0. No começo do segundo tempo, Matheus Pereira roubou de a bola de Battaglia no meio-campo, o Cruzeiro construiu a jogada e o próprio Matheus Pereira recebeu no bico da grande área para cruzar na medida para Mateus Vital entrar na segunda trave e cabecear no contrapé de Everson. O Galo reclamou de falta no lance, mas o VAR confirmou o gol.

1x1. Na intermediária ofensiva, Otávio achou lindo lançamento por cima para a entrada de Saravia como elemento surpresa. O lateral chegou em velocidade e tocou de cabeça para trás de forma consciente para encobrir Rafael Cabral e marcar um belo gol.

2x1. O Galo virou em pênalti cobrado por Hulk. A bola tocou na mão de Lucas Silva em cruzamento da linha de fundo e o VAR recomendou o pênalti. Hulk cobrou forte no canto direita de Rafael.

Por cima! O Cruzeiro foi para o ataque e conseguiu encontrar Cifuentes em cruzamento para a entrada da área, mas o atacante pegou de voleio mandante por cima do gol.

3x1. Scarpa recebeu com liberdade no centro do campo em contra-ataque, invadiu a área sozinho, driblou Rafael Cabral e matou o jogo.

Ficha Técnica

Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG

Campeonato Mineiro 2024 - 2º jogo da final

Data: 07/04/2024 (domingo)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrini Bevilacqua Costa e Nailton Junior de Souza Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Amarelos: Lucas Silva, William, Matheus Pereira, Marlon e Lucas Romero; Scarpa, Arana, Zaracho e Saravia

Gol: Mateus Vital (6'/2ºT); Saravia (19'/2ºT), Hulk (31'2ºT) e Scarpa (49'2ºT)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Neris (Barreal), Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes) e Mateus Vital (João Marcelo); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Atlético: Everson; Saravia (Igor Rabello), Jemerson, Bruno Fuchs (Scarpa) e Arana; Otávio (Igor Gomes), Battaglia (Vargas), Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk (Lemos). Técnico: Gabriel Milito.