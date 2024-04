Cruyff vira mantra no CT e dá tom 'Laranja Mecânica' ao Nova Iguaçu

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ao circular por dentro das dependências do CT do Nova Iguaçu, é comum ver frases de Johan Cruyff espalhadas na parede. As teorias e formas de como o craque holandês enxerga o futebol são aplicadas e dão diretrizes ao clube da Baixada Fluminense, provando que o apelido de Laranja Mecânica vai muito além da cor.

As frases de Cruyff no CT do Nova Iguaçu

Em uma partida os jogadores têm a posse de bola por três minutos, em média. Então, o mais importante é o que fizeram nos 87 minutos sem a bola

O ideal seria que todos soubessem jogar em todas as posições. Por isso precisam escutar as indicações que o treinador dá aos jogadores de outras posições. O ponta esquerda não pode ignorar a instrução que o técnico passa ao lateral direito

Técnica não é fazer 100 embaixadinhas. Técnica é passar a bola com um toque, na velocidade correta e no pé certo do seu companheiro

No futebol há dois conceitos básicos: quando se passa a bola há que passá-la corretamente. Quando se recebe a bola, há que controlá-la corretamente pois se não controlar bem, não poderá voltar a passá-la bem

Quando na base um jogador se destaca muito, ainda que tenha 12 anos, há que subi-lo de categoria, fazê-lo jogar com os maiores para que desenvolva outras aptidões que a seja obrigado a esforçar-se e que se não se conforme com a sua superioridade natural

Futebol bonito é lema

O grande entusiasta de Johan Cruyff, no Nova Iguaçu, é seu presidente e fundador, Jânio Moraes. O dono do clube exige que suas equipes, desde as categorias de base, prezem pelo bom futebol.

A gente tenta resgatar algumas coisas do futebol antigo. Não é que queremos ser saudosistas, mas o nível técnico dos times realmente era muito diferente. Se parar para pensar, vamos falando um montão de jogadores de altíssima qualidade. E sabemos que a tecnologia e a parte física transformaram o futebol mundial atualmente

Jânio Moraes

Nas categorias da base do Nova Iguaçu, é proibido dar carrinho e chutão no tiro de meta. Determinação também dada pelo dirigente.

Eu tento ver se a gente mantém o nível técnico, tanto é que tem várias filosofias no clube. Uma delas é que as crianças de sete a 12 anos não podem dar carrinho, não podem bater tiro de meta, tem que sair jogando

Numeração é inspirada no Santos de Pelé

Outra inspiração que vem de lá de trás é o Santos de Pelé. Inspirado naquele time do Peixe, o Nova Iguaçu coloca a numeração da linha defensiva igual: com o lateral direito usando a 4, os zagueiros usam a 2 e a 6, e o lateral esquerdo é o 3.