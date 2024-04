Corinthians treina organização defensiva e bolas paradas de olho em duelo contra o Nacional-PAR

Na manhã deste domingo, o Corinthians realizou o penúltimo treino visando a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Nacional-PAR neste terça-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Grupo F.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores do Alvinegro iniciaram as atividades deste domingo com uma ativação física na academia e, depois, foram para o aquecimento no gramado.

Já no gramado, o técnico António Oliveira dividiu o grupo. No campo 3, promoveu uma atividade de organização defensiva e transição ofensiva, enquanto seu auxiliar Diego Favarin ficou no Campo 2 comandando o treino de bolas paradas.

Por fim, o treinador português organizou um trabalho tático com os jogadores.

O Timão fará o último treinamento nesta segunda-feira para partida contra o Nacional-PAR, pela segunda rodada da Sul-Americana. António Oliveira, de olho na vitória, deve definir o time titular que irá a campo contra os paraguaios

Com o empate por 1 a 1 diante do Racing-URU na estreia da competição, o Corinthians ficou em segundo lugar na chave F, com um ponto conquistado. Assim, a equipe vai em busca do primeiro triunfo na competição.