Contratado pelo Fla, Carlinhos sente lesão um dia antes da apresentação

O atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, já acertado com o Flamengo, sentiu uma lesão na coxa no aquecimento para a final do Campeonato Carioca e foi substituído de última hora.

O que aconteceu

O camisa 9 do Nova Iguaçu sentiu um desconforto na posterior coxa durante o pré-jogo e não entrou em campo para enfrentar seu futuro clube.

O camisa 19, Marllon substituiu o atacante, revelado pelo Corinthians.

Carlinhos tem exames médicos e apresentação no Flamengo marcados para esta segunda-feira (8).

O novo contratado do Flamengo não foi inscrito na Libertadores e naturalmente já estaria fora do jogo de quarta-feira (10), diante do Palestino do Chile.

Com isso, o jogador terá a semana inteira para avaliar o grau de uma possível lesão e poderia estar à disposição de Tite para a estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (17), contra o Atlético-GO.