Conheça os clubes que já garantiram seu título estadual pelo Brasil em 2024

A maioria dos Estaduais pelo Brasil já entrou na reta final neste início de abril, sendo que vários campeões já são conhecidos. Há times que mantiveram a hegemonia, como o Grêmio, heptacampeão no Rio Grande do Sul, até ao União, que quebrou um jejum de 30 anos sem vencer o título no Tocantins.

Confira abaixo os Estaduais já definidos pelo Brasil:

Campeonato Alagoano



O CRB derrotou o ASA tanto na ida (1 a 0), como na volta (3 a 1) e faturou o título.

Campeonato Brasiliense



O Ceilândia foi o campeão após dois empates com o Capital e a vitória nos pênaltis por 4 a 3.

Campeonato Catarinense



O Criciúma cumpriu o favoritismo e bateu o Brusque na final após uma vitória fora (2 a 1) e o empate em casa (1 a 1).

Carregou aí? A foto do Bicampeão Catarinense 2024! ??

.

.

? Cleiton Ramos pic.twitter.com/LSWwXpCfDP ? Criciúma E.C. (@CriciumaEC) April 6, 2024

Campeonato Cearense



O título de 2024 ficou com o Ceará. Na final com o Fortaleza, muito equilíbrio, dois empates (0 a 0 e 1 a 1) e triunfo nos pênaltis por 3 a 2.

Campeonato Gaúcho



O Grêmio levou o sétimo título seguido ao superar o Juventude com o empate em Caxias (0 a 0) e a vitória em Porto Alegre (3 a 1).

SOMOS HEPTA! ????????? A TAÇA DO #GAUCHÃO2024 É NOSSA! Comemora, Tricolor. O Estado é azul, preto e branco mais uma vez!#GrêmioHep7a pic.twitter.com/KQwFYvyqtx ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 6, 2024

Campeonato Mato-Grossense



Integrante da Série A do Brasileiro, o Cuiabá foi o campeão. Venceu o União em duas oportunidades por 1 a 0 e levou a taça.

SOMOS TETRAAAAAAAAAAAAAAA! ???? Com gol de Clayson, vencemos o União novamente e conquistamos mais uma taça, A QUARTA SEGUIDA e a 13ª na galeria estadual! ??? #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/s4vKcuaXzm ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 6, 2024

Campeonato Paranaense



O Athletico-PR teve domínio total na decisão: bateu o Maringá duas vezes (1 a 0 fora e 3 a 0 em casa) para comemorar o título.

? Presidente Petraglia e Thiago Heleno levantam a taça de campeão paranaense 2024! ? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico pic.twitter.com/WGJ5I3quIR ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 6, 2024

Campeonato Pernambucano



O Sport superou o Náutico na final. Venceu fora por 2 a 0 e, na volta, administrou o empate sem gols.

O ????? ???? ?? ?????? é bicampeão pernambucano! ?? pic.twitter.com/0FmUZkQ5X9 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 6, 2024

Campeonato Piauiense



Final disputadíssima, com o Altos comemorando o título após dois empates e a vitória nos pênaltis contra o Parnahyba.

Campeonato Tocantinense



O União quebrou um jejum de 30 anos e garantiu o segundo estadual com dois triunfos sobre o Tocantinópolis por 2 a 1.