Com vitória contra Santos, Palmeiras volta a conquistar tricampeonato paulista depois de 90 anos

O Palmeiras conquistou a taça do Campeonato Paulista neste domingo ao vencer o Santos, por 2 a 0, no Allianz Parque. Com isso, a equipe conquistou o terceiro título do Estadual de forma consecutiva, e atingiu um feito que não era alcançado há 90 anos.

O último tricampeonato paulista do Alviverde havia acontecido em 1934, quando o clube ainda se chamava Palestra Itália. A marca começou com uma conquista com 100% de aproveitamento, em 1932, quando derrotou o São Paulo na final. Nos dois anos seguintes, em 1933 e 1934, o Tricolor Paulista voltou a ser a vítima do Verdão.

Essa foi a quinta final consecutiva do Verdão no Estadual, a quarta com Abel Ferreira no comando. A primeira decisão do treinador no comando da equipe foi em 2021. Na ocasião, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo e ficou com o vice-campeonato. Já no ano seguinte, voltou a decidir o título do Paulista com o Tricolor e se vingou. Depois de sair perdendo por 3 a 1 no jogo de ida, fez 4 a 0 na volta e levantou a taça.

Já em 2023, o Verdão fez a final contra o Água Santa. No primeiro jogo também foi derrotado, por 2 a 1, e depois aplicou nova goleada por 4 a 0, no Allianz Parque e ficou com o título.

A última oportunidade que o Palmeiras teve de ser tricampeão paulista foi em 1995. O Verdão havia vencido nos dois últimos anos, porém foi derrotado pelo Corinthians na final daquele ano. O clube, de qualquer forma, voltou a levantar a taça na edição seguinte, em 1996.

O Palmeiras por pouco não foi campeão invicto. O Alviverde foi dono da melhor campanha na fase de grupos, com 28 pontos conquistados. Nessa etapa, foram oito vitórias e quatro empates. Depois, passou por Ponte Preta e Novorizontino para chegar à final. Na decisão diante do Santos, a equipe perdeu a ida por 1 a 0 na Vila Belmiro e se vingou na semana seguinte, com o triunfo de 2 a 0.