Com gol contra Talleres, Luciano se isola na artilharia do São Paulo na temporada 2024

Mesmo vindo do banco de reservas, Luciano foi um dos jogadores que se salvou na derrota para o Talleres pela estreia na Libertadores. O atacante fez o único gol do São Paulo no jogo.

Com o tento, o camisa 10 se isolou na artilharia do Tricolor na temporada 2024. Ele balançou as redes quatro vezes contra três de Calleri e Ferreirinha.

Alternando entre titular e reserva, Luciano participou dos 15 jogos do São Paulo no ano. Contra o Cobresal-CHI, o atacante deve voltar a começar entre os 11 iniciais.

Além das lesões no elenco, o atleta, como dito anteriormente, foi o destaque do Tricolor em meio à atuação abaixo na Argentina.

A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. Na lanterna do Grupo B, o time de Carpini está atrás de Barcelona-EQU (1), Cobresal (1) e Talleres (3).