Com gol contra de Galeno, Porto é derrotado pelo Vitória de Guimarães no Português

Na tarde deste domingo, o Campeonato Português ganhou continuidade. Pela 28ª rodada, o Porto foi derrotado pelo Vitória de Guimarães, por 2 a 1, no estádio do Dragão. Um gol contra marcado pelo brasileiro Galeno e um de Jota Silva decretaram o revés dos donos da casa, enquanto o próprio Galeno descontou para a equipe mandante.

Com o resultado, o Porto se manteve na terceira colocação, com os mesmos 58 pontos do início da rodada, mas sofreu o segundo revés seguido no torneio. Do outro lado, o Vitória de Guimarães ficou na quinta posição, foi aos 56 pontos e colou no Braga, que tem a mesma pontuação.

Os dois clubes retornam aos gramados no próximo sábado (13), pela 29ª rodada do Campeonato Português. O Porto recebe o Famalicão, às 14h (de Brasília), no Dragão, enquanto o Vitória de Guimarães pega o Farense, às 11h30, no Afonso Henriques.

O jogo

Foi o Vitória de Guimarães que abriu o placar no estádio do Dragão. Após cobrança de falta de Tomás Handel, o brasileiro Galeno subiu junto aos zagueiros para tentar afastar, mas acabou mandando contra a própria meta.

Com 18 minutos, o Porto quase empatou a partida. Após cruzamento, a zaga do Vitória de Guimarães afastou. Na sobra, Alan Varela decidiu arriscar de fora da área, mas o goleiro Bruno Varela foi buscar e espalmou para escanteio.

E aos 32 minutos, o Vitória de Guimarães ampliou a vantagem em uma boa jogada. Thiago Silva enfiou linda bola para Jota Silva, que partiu em velocidade. O camisa 11 invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro para fazer o segundo dos visitantes: 2 a 0.

Já no fim do primeiro tempo, a equipe visitante novamente levou perigo ao gol do Porto. Kaio César fez grande jogada na grande área, passou pelo brasileiro Wendell e finalizou, mas o goleiro Diogo Costa defendeu com os pés para evitar o terceiro gol.

E, seguindo o ditado, quem não faz, leva. Aos 43 minutos, após bola enfiada, Loader conseguiu dar um toquinho de joelho para Galeno. O brasileiro invadiu a grande área e chutou rasteiro, cruzado, para diminuir para o Porto: 2 a 1.

Aos 23 minutos da segunda etapa, o Porto quase chegou ao gol de empate. Francisco Conceição fez grande jogada pelo lado direito, com direito à caneta, e cruzou. Pajuelo apareceu dentro da grande área e conseguiu completar para o gol, mas o goleiro Varela defendey.

Um minuto depois, o Porto ainda viu sua vida ficar ainda mais complicada. Pepe ficou indignado com um lance em que a arbitragem deu bola para o Vitória de Guimarães e reclamou com os árbitros. O juiz de campo, então, mostrou o cartão vermelho para o zagueiro, que foi para o chuveiro mais cedo.

O restante da etapa complementar correu sem grandes sustos e, com isso, o Porto conheceu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Português.