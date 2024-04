Com empate na estreia, Corinthians não vence há quatro jogos na Sul-Americana somando a última edição

Na noite da última terça-feira, o Corinthians fez sua estreia na Copa Sul-Americana 2024 e decepcionou o torcedor. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o Timão apenas empatou com o Racing-URU em 1 a 1 pelo Grupo F da competição.

O Alvinegro paulista não foi contundente na etapa inicial e só conseguiu marcar o gol aos 29 minutos do segundo tempo - Yuri Alberto balançou as redes e colocou o time brasileiro à frente no placar. Contudo, viu o rival uruguaio empatar com Agustín Sani com menos de dez minutos para o fim do jogo.

Com o resultado diante do Racing, o Corinthians atingiu uma marca negativa na Sul-Americana: chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem vitória somando também a última edição. Neste período, foram dois empates e duas derrotas.

O Timão não vence no torneio sul-americano desde o dia 29 de agosto do ano passado. Na ocasião, sofreu a primeira derrota no período. No duelo de volta das quartas de final, a equipe, ainda comandada por Vanderlei Luxemburgo, foi derrotada pelo Estudiantes por 1 a 0 na Argentina.

Todavia, mesmo com o revés sofrido para os argentinos, o time brasileiro foi para a próxima fase. Como o Corinthians havia vencido a ida por 1 a 0, o placar agregado terminou em 1 a 1 e a decisão da vaga encaminhou-se para os pênaltis. Nas cobranças, Cássio brilhou e levou a equipe às semifinais.

Seguimos com a rotina de treinos e atividades! ? Pra cima, Timão! ??? ? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/ATVQg594zq ? Corinthians (@Corinthians) April 6, 2024

Já na semifinal da última edição da Sul-Americana, o Alvinegro encarou o Fortaleza, que vivia bom momento na temporada. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, a equipe não conseguiu aproveitar a força da Fiel Torcida e o duelo terminou empatado em 1 a 1 - Yuri Alberto fez o gol corintiano.

Na partida de volta, o Leão do Pici levou a melhor e acabou eliminando o Corinthians da competição. Na Arena Castelão, o clube cearense não tomou conhecimento do rival paulista, já sob o comando de Mano Menezes, e venceu por 2 a 0, marcando dois gols em um intervalo de seis minutos na segunda etapa.

Por fim, em sua estreia na atual edição do torneio, a equipe não foi tão bem e apenas empatou com o Racing. O time não conseguiu criar muitas oportunidades e, se não fosse o VAR, poderia ter saído de campo com a derrota, visto que o adversário teve um gol anulado por impedimento.

Vale lembrar que, diferente do último ano, em que o time foi à Sul-Americana por não ter se classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Alvinegro conseguiu vaga nesta edição do torneio via Campeonato Brasileiro, já que terminou em 13º na tabela em 2023.

Para tentar colocar um ponto final na fase ruim na Sul-Americana, o Corinthians volta a campo nesta terça-feira. Os comandados de António Oliveira terão pela frente o Nacional-PAR na próxima rodada da competição. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.