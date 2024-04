Carille se diz orgulhoso do elenco após vice e projeta temporada promissora para o Santos

Neste domingo, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e ficou com o vice do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille lamentou o revés, mas destacou o seu orgulho do elenco alvinegro.

"Lá no começo, eu não imaginava que fossemos chegar onde chegamos. Depois, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, compraram muito bem, deram uma resposta muito boa. Foram três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco. Muito triste pelo resultado, queremos sempre ganhar, mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada", disse.

O comandante também aproveitou para agradecer o apoio dos torcedores ao longo de toda campanha do Estadual.

"Só agradecer. Eles foram muito importantes, compraram a ideia, entenderam a situação do clube e onde estamos. Apoiando bastante a diretoria. Tem que ser por aí. A briga não é só nossa, é de todos nós. Nos tornamos mais forte. Não teremos torcida nos primeiro jogos, mas logo estarão conosco novamente", declarou.

Carille ainda falou sobre as lições que o Peixe leva para o restante da temporada. O clube foca agora na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Só coisas boas. Ainda estamos buscando algumas situações. Não tivemos longa pré-temporada, é jogo em cima de jogo, muitas vezes fazendo experiências. Hoje, vejo quais variações posso fazer. Só coisas boas, pode ter certeza. Repetindo, ninguém gosta de perder, mas temos que ser realistas. Muito promissor a nossa temporada, 2025 e quem sabe 2026", finalizou.

A CBF ainda não definiu a data da estreia do Santos na Série B. O primeiro desafio da equipe será contra o Paysandu, em casa.