Campeão carioca, Fla quer mais título: 'Mostrar que somos o melhor do país'

O título do Carioca foi apenas o primeiro passo da temporada do Flamengo, que quer brigar por todas as competições no ano. Pelo menos esse foi o discurso dos jogadores nas entrevistas após o jogo que confirmou o título.

O que aconteceu

Autor do único gol da final, Bruno Henrique exaltou o grupo e afirmou que Tite pediu para focar em uma competição de cada vez.

"Feliz pelo título, pelo gol. O mais importante é o coletivo. Desde o dia 8, quando apresentamos, o Tite falou para a gente focar no que vinha pela frente. E o primeiro título que vinha pela frente era o Campeonato Carioca. E graças a Deus conseguimos chegar dando espetáculo, ganhando vários jogos, não perdemos nenhum. Então, o grupo está todo de parabéns por esse título, que seja só primeiro desse ano que a gente possa conquistar"

- Bruno Henrique, em entrevista ao canal GOAT.

O camisa 27 ainda elogiou a intensidade da equipe treinada por Tite:

Com certeza, a gente tem um estilo de jogo de perde-pressiona, onde a gente estiver, em qualquer parte do jogo. Então isso facilita os defensores, a rapaziada lá de trás sempre agradece a gente lá da frente. É o trabalho que a gente faz no dia a dia.

O discurso do elenco está alinhado. Capitão flamenguista na final, Arrascaeta repetiu a filosofia de que o Carioca foi o primeiro passo da temporada:

A gente vem de um ano atípico, como a gente fala. Aqui no Flamengo, estamos acostumados a brigar todo ano por coisas importantes. Começamos bem o ano, mostramos que somos o melhor time do Rio de Janeiro e agora temos que mostrar que somos o melhor do país também. Temos que seguir, pé no chão, trabalhando, porque a gente sabe que o caminho é muito difícil, mas a gente tem jogadores para conquistar coisas importantes.

- Arrascaeta

O uruguaio falou sobre representar a maior torcida do país com mais um título, o 12º dele com a camisa rubro-negra:

Deu para perceber no jogo. Sempre feliz, um prazer poder representar essa imensa torcida. Os que estão aqui e os que não puderam vir, que são de outros lugares. Uma responsabilidade e um orgulho muito grandes, a gente sabe como é essa grande Nação. Feliz de poder conquistar mais um título para eles.

Mais 'antigo' dos uruguaios do Fla, o camisa 14 brincou sobre a resenha dos conterrâneos do elenco:

Mate, com certeza. Assado, quando dá. Temos que comemorar agora, mas devagar, porque temos jogo na quarta e temos que fazer três pontos em casa.

Pedro exaltou o fato de o Flamengo ter sofrido apenas um gol no campeonato:

"Foi uma campanha incrível que a gente fez. Sofremos só um gol na competição, escrevemos uma história incrível no Carioca. Parabenizar os jogadores, todos que fizeram parte e agradecer a torcida pelo apoio de sempre. Agora é comemorar, mas não tem muito tempo, segunda-feira á tem que treinar para pensar na Libertadores. Feliz por mais um título com essa camisa.

- Pedro, à FlaTV.