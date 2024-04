Bruno Henrique celebra gol e título do Campeonato Carioca pelo Flamengo

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Carioca neste domingo. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Nova Iguaçu, no Maracanã.

O gol que decretou o título foi do atacante Bruno Henrique. O jogador vibrou com mais uma conquista e destacou o trabalho do elenco desde o início da temporada.

"Feliz pelo título, pelo gol, mas o mais importante é o coletivo. Desde que nos reapresentamos, o Tite nos falou para focar no que vinha pela frente. E o primeiro título era o Campeonato Carioca. Conseguimos chegar ao título com grande campanha. Tomara que seja só o primeiro do ano", disse.

O atacante destacou o trabalho do setor ofensivo para a campanha com apenas um gol sofrido no Carioca.

"A gente tem um estilo de jogo. Se perder a bola, pressiona onde estiver. Isso facilita os defensores. A rapaziada da zaga sempre agradece a gente. Isso é conjunto, trabalho do nosso dia a dia", declarou.

O Flamengo chegou ao 38ª título do Campeonato Carioca. A conquista do Estadual acabou com o jejum da equipe, que não levantou taças em 2023.