Bidon fala sobre subida ao profissional e valoriza apoio dos mais experientes: "Sempre me orientando"

O jovem Breno Bidon vem tendo um início de temporada muito especial. No Corinthians desde os 14 anos, o volante foi promovido recentemente ao elenco profissional e, pouco tempo depois, já fez sua estreia com o time principal do Timão.

Bidon sempre se destacou nas categorias de base, mas foi após as ótimas atuações na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 que passou a treinar junto aos profissionais. Em entrevista à Corinthians TV, o jovem atleta comentou sobre as dificuldades do processo.

"Eu acho que nada é fácil. Para chegar é muito difícil, temos que trabalhar muito para estar aqui. É um time que só assistíamos na televisão. Com 14 anos, nem passava pela minha cabeça que eu poderia estar aqui. Agora que eu cheguei aqui, você vê a realidade, que é preciso continuar trabalhando muito para se manter aqui (no profissional), porque não é fácil", afirmou o jogador.

A convivência com os mais experientes é algo que todo jovem atleta deseja ter, e isso não foi diferente com Bidon. O volante contou que foi muito bem recebido pelos jogadores que já estão no clube há mais tempo, como Cássio, Fagner, Paulinho e Maycon, e valorizou toda a ajuda que recebeu.

DA COPINHA PARA O PROFISSIONAL! ? O volante Breno Bidon, revelação da base corinthiana em 2024, é o entrevistado da Corinthians TV neste domingo! Confira tudo do nosso #FilhoDoTerrão! ? Completo no Universo SCCP ?? https://t.co/6NoL15EtFz ? ? Bruno Granja e Raphael... pic.twitter.com/JZYo1NMlCe ? Corinthians (@Corinthians) April 7, 2024

"Eles fazem ficar fácil. São pessoas incríveis. Como eu falei, nós assistíamos os jogos e hoje estar no dia a dia com esses caras, você virar amigo.... Eles me acolheram muito bem, estão sempre me orientando, principalmente o Maycon e o Paulinho, que são mais da minha posição. Saber que você tem pessoas desse nível do seu lado é muito bom. Você sabe que tem que aprender o tempo inteiro, todo mundo tem sempre algo a melhorar e eles me dão muito essa ajuda", disse o corintiano.

Por fim, Bidon ainda falou sobre o técnico António Oliveira. Foi sob o comando do português que Bidon teve a oportunidade de estrear como profissional no embate contra o Água Santa, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O português também o utilizou como titular pela primeira vez no jogo seguinte, contra o São Bernardo, quando Maycon sentiu um incômodo.

"Ele sabe a hora de brincar e a hora de ser sério. Ele consegue comandar bem o time e também tem bastante resenha. Ele é um cara muito bom, vem me ajudando e conseguindo passar bastante coisa para mim", finalizou o atleta.

Breno Bidon é uma das grandes promessas da base do Corinthians. O volante tem vínculo até o fim de 2028 - assinou a renovação de contrato com o clube em março deste ano.