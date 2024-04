Bahia x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações do duelo de volta da final do Baiano

O título do Campeonato Baiano será decidido neste domingo. No confronto de volta da grande final, Bahia e Vitória se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Onde assistir

O confronto que decidirá o campeão baiano de 2024 será transmitido pela TVE BAHIA, no YouTube, e da TV Brasil.

Duelo de ida

A partida de ida no Barradão, protagonizada pelas duas equipes, foi eletrizante. O Bahia largou na frente com gols de Thaciano e Cauly. Contudo, Mateus Gonçalves diminuiu na segunda etapa e deixou tudo igual aos 44 minutos. Já no apagar das luzes, Iury balançou as redes e deu o triunfo na ida ao Vitória.

Com a vitória de 3 a 2, o Leão da Barra tem a vantagem no duelo de volta - a equipe de Leonardo Condé precisa de apenas um empate para ficar com o título do Estadual. Já o time comandado por Rogério Ceni precisará vencer de pelo menos dois gols de diferença para garantir a taça.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Luciano Juba) e Thaciano.



Técnico: Rogério Ceni

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Mateus Gonçalves (Matheuzinho), Alerrandro e Osvaldo.



Técnico: Leonardo Condé

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade ficará responsável por apitar o jogo e terá como assistentes Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira. Daniel Nobre Bins será o comandante do VAR.