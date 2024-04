Áudios de Robinho Ep. 7: 'Foi orgia, não estupro', diz Claytinho

Nota da edição: Esta reportagem é imprópria para pessoas com menos de 18 anos, reproduz termos chulos e depreciativos usados em um contexto de violência sexual contra a mulher e pode servir como gatilho.

A única coisa que eu condeno o Robinho... Deus me perdoe, mas... Foi os áudios que ele falou.

Quatro dias depois da prisão do ex-jogador Robinho, a reportagem do UOL mandou mensagem para os amigos que estavam com ele em Milão em 2013. Clayton Florêncio dos Santos, o Claytinho, retornou e topou dar uma entrevista sobre o caso. Claytinho eximiu Robinho de culpa, mas criticou os áudios em que ele aparece rindo da possilibildade de ser investigado.

Assim começa o sétimo episódio de "Os grampos de Robinho", a quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias. Nele, Claytinho, o primeiro dos amigos de Robinho a vir a público para comentar o crime, afirma que os brasileiros são inocentes e que a mulher italiana que os denunciou tinha consciência no momento do ato sexual. Confrontado com o que os próprios amigos disseram em conversas gravadas pela polícia, Claytinho disse que Robinho falou coisas "sem noção" e que não devem ser levadas a sério.

Os pontos principais do episódio

Claytinho afirma que aceitou dar entrevista para tentar tirar o amigo da cadeia: "O Robinho tá preso injustamente, ele não cometeu esse crime. Deus tocou no meu coração, eu falei, 'eu vou falar'. Eu não posso deixar o Robinho sozinho nessa"

O amigo disse que viu Robinho recebendo sexo oral da vítima. A declaração contradiz informação anterior de Robinho que, em entrevista, afirmou ter apenas beijado e tido um contato superficial com a mulher.

Na interpretação de Claytinho, a vítima estava consciente o tempo todo. Mesmo assim, o amigo de Robinho admite que o grupo serviu bebida alcoólica à moça antes do ato e que, depois, ela passou mal e vomitou de tanto beber.

Os quatro amigos de Robinho foram denunciados, mas estão com o processo suspenso na Itália. Claytinho afirma que gostaria de ser convocado para depor e contar o que lembra sobre aquela noite. "Não vou esperar a Justiça me prender pra me defender".

Que as autoridades brasileiras [possam] rever novamente esse caso. Que convoquem todos. Porque ninguém cometeu isso. Estuprador pra mim tem que mofar na cadeia, tem que morrer na cadeia. Não é o caso do Robinho. Ele não fez isso. "

Claytinho, em entrevista ao UOL.

UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir o episódio completo no arquivo acima e ler a transcrição dele abaixo. UOL Esporte Histórias também está disponível no Youtube de UOL Esportes, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.

Episódio 7: Amigo, estou aqui

Imagem: UOL

Narrador

Tinha quase um ano que eu tentava falar com ele. Eu viajei 75 quilômetros pra gente se encontrar naquele bar no meio da tarde, numa segunda-feira. As mesas ao lado estavam vazias.

A gente falou sobre as palavras que o amigo dele disse, frases que não saíram da cabeça dele desde que ele ouviu pela primeira vez, aqui neste podcast.

CLAYTINHO

A única coisa que eu condeno o Robinho, assim... Deus me perdoe, mas... Foi os áudios que ele falou.

ADRIANO

Qual a importância da amizade dele pra você?

CLAYTINHO

Eu nunca me admirei pelo Robinho, pelo dinheiro que ele tem. Nunca me admirei. E sim, por ele. Jogador de futebol, cara.

Narrador

Esse é o Clayton Santos, o Claytinho.

Eu já conhecia o Claytinho e, se você ouviu os episódios anteriores desse podcast, também deve conhecer.

Ele é um dos cinco amigos do Robinho que estavam em Milão na noite em que eles encontraram uma mulher albanesa, na boate Sio Café, em janeiro de 2013. Na época o Claytinho tinha 30 anos, dois a mais que o Robinho.

Logo que me encontrou, nesse bar na Praia Grande, na Baixada Santista, ele me olhou nos olhos e disse: "Você prendeu o meu irmão". Depois me cumprimentou.

Quatro dias antes, em 21 de março, o Robinho tinha sido preso.

Jornalista

Na tarde de hoje, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, assinou o documento que autoriza a Justiça Federal, a Polícia Federal, a cumprir, portanto, a ordem de prisão, ao Robinho. O Robinho foi condenado na Itália por estupro a uma mulher, ele foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro cometido quando jogava lá no Milan, na Itália.

Narrador

E agora o Claytinho tava ali, me contando como a amizade deles surgiu.

CLAYTINHO

O Robinho, quando me viu a primeira vez, o Robinho gostou de mim. A gente sempre organizava, fazia umas festas. E nessas festas vinha muita menina. E era a maior satisfação. Poxa, as meninas viam a gente assim: 'Pô, amigo do Robinho, amigo do Robinho.' O Robinho sempre deu uma moral pra gente, entendeu? E...Eu tenho uma grande admiração por ele. Já fiquei muitas vezes chateado pelo Robinho, entendeu? Algumas atitudes do Robinho já me chateou, já me chatearam, mas eu amo o cara

Narrador

O Claytinho e outros três amigos que estavam com Robinho naquela noite voltaram pro Brasil logo em seguida. Eles foram processados por estupro, mas o processo está suspenso. Não foram julgados, nem condenados. São considerados inocentes do ponto de vista da Justiça italiana.

Eles nunca foram ouvidos pelas autoridades de lá. Eles nunca foram encontrados, nunca foram notificados da acusação e nunca puderam relatar o que viram, o que fizeram e o que não fizeram. Até agora.

CLAYTINHO

Infelizmente, o Robinho foi condenado pelos áudios dele, pela boca dele.

Narrador

Muita coisa do que o Claytinho me disse contradiz os argumentos de defesa do amigo.

ADRIANO

Vocês todos estavam bebendo nessa hora?

CLAYTINHO

Tava todo mundo bebendo.

ADRIANO

Ela também?

CLAYTINHO

Não, ela não. Tipo assim, como elas estavam com a gente, normal, a gente? Chegava os balde de, os balde dos combo, normal.

ADRIANO

Vodca?

CLAYTINHO

Os combo com vodca a gente dava. Enchia assim e dava, normal.

CLAYTINHO

Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou: "Clayton, estão todos procurando, cadê você? Vem cá." Me puxou. Aí eu fui, me puxou, e é onde eu fui até o camarim. Cheguei lá, ela estava transando.

CLAYTINHO

Estrupador tem que morrer na cadeia. O Robinho não estrupou ninguém. Os amigos do Robinho não estruparam ninguém. Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo.

CLAYTINHO

Sinceridade? Eu tô me sentindo até mais leve. Isso tava acabando comigo. Isso tava acabando comigo. O Robinho tá preso. Nós não cometemos isso. Eles prenderam o Robinho.

Abertura

OS GRAMPOS DE ROBINHO

EPISÓDIO 7 - AMIGO, ESTOU AQUI

Narrador

A gente lançou o sexto episódio em julho de 2023. E, como você sabe, muita coisa mudou de lá pra cá.

Aqui pra gente, a principal mudança é que a Janaina Cesar não está mais na apresentação desse podcast.

Eu já disse isso pessoalmente pra ela e repito aqui em público: a Jana foi fundamental na nossa cobertura desse caso. Sem ela, a gente não teria conseguido acesso aos áudios do Robinho gravados pela Justiça da Itália.

Mas ela não pôde participar desse episódio porque agora ela está trabalhando em outros projetos e não daria pra conciliar. Em nome da equipe do UOL eu agradeço muito a colaboração dela nos últimos meses.

Outras mudanças aconteceram, agora no caso do Robinho em si. Quando a gente publicou os áudios em junho de 2023, ele já estava condenado na Itália e o STJ analisava se ele poderia ser preso no Brasil.

O processo tava parado, aguardando o julgamento de um recurso dos advogados dele. Só que horas depois dos primeiros áudios irem pro ar, isso mudou: os ministros decidiram dar prosseguimento ao caso e ele foi julgado no dia 20 de março de 2024.

Jornalista

Ontem o STJ avaliou e decidiu que o ex-jogador vai cumprir a pena no Brasil. A agora portanto a determinação pra que a Justiça possa cumprir a ordem e o Robinho ser preso.

O Robinho foi preso no dia seguinte. Enquanto eu gravo esse episódio, ele cumpre a pena de 9 anos no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

No próximo episódio, eu vou falar de como foi esse julgamento, e de como esse caso dividiu advogados e juristas, e provocou um debate sobre a possibilidade ou não de brasileiros que cometeram crimes no exterior serem presos no Brasil.

O Ricardo Falco, o outro amigo do Robinho que foi condenado, também tem um processo correndo no STJ e talvez também tenha que cumprir a pena no Brasil. Mas e os outros amigos?

Como eu falei antes, os outros quatro amigos estavam de férias na Itália e voltaram pro Brasil um pouco depois daquela noite. O Fabio Galan, o Rudney Gomes, o Alex Bita e o Clayton Santos continuam morando na Baixada Santista.

A gente sabe quem eles são porque os nomes deles foram mencionados pela vítima e porque eles aparecem tanto nas ligações grampeadas quanto no processo.

Em uma entrevista recente pra TV Record, dias antes de ser preso, o Robinho falou sobre isso.

ROBINHO

Um foi condenado, que se eu não me engano mora fora do Brasil, e os outros absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro pra quem quiser ver que eles tinham o objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz.

Narrador

É sempre bom lembrar que, do ponto de vista da lei, os quatro amigos que vieram pro Brasil são inocentes. Não existe condenação ou ordem de prisão contra eles.

No ano passado eu cheguei a falar com todos eles. Eu insisti em saber a versão deles dessa história porque esse é um princípio básico do jornalismo, a gente tem que ouvir todos os lados. Mas ninguém topou me dar uma entrevista.

Até que, na semana passada, o Claytinho me ligou e pediu para eu ir encontrar ele.

Eu chamei o colunista do UOL Diego Garcia, que mora em Santos e acompanha a carreira do Robinho já faz 14 anos, pra me ajudar nessa entrevista.

ADRIANO

Clayton, no ano passado, em 2023, eu te liguei, eu perguntei se você podia dar uma entrevista, você disse que queria falar, mas não podia. Hoje você me ligou dizendo que tinha decidido falar. Por que você decidiu falar agora?

CLAYTINHO

Eu decidi falar pelo fato de o Robinho estar preso. O Robinho tá preso injustamente, ele não cometeu esse crime. Então, eu pensei, eu falei: 'Eu vou falar." Deus tocou no meu coração, eu falei, eu vou falar. Eu não posso deixar o Robinho lá sozinho, sozinho nessa.

Narrador

Em janeiro de 2013, o Clayton Florêncio dos Santos, o Claytinho, já era um amigo de longa data do Robinho. Ele, o Galan, o Rudney e o Alex formavam um grupo seleto dos amigos mais próximos do jogador. Eles gostavam de festas e de sair na noite santista. Juntos, faziam churrascos e jogavam bola nas praias da Baixada.

Até hoje eles têm um grupo de WhatsApp chamado "Guerreiros de Fé", e lá eles comentam sobre tudo: futebol, festas, política? e sobre o dia a dia deles.

Tão próximos que, em 2012, o Robinho decidiu dar um presente especial pros amigos, uma viagem com tudo pago pra Milão.

Era a primeira vez que Claytinho estava saindo do país. Ele ficou emocionado com o gesto do amigo. E foi nessa viagem que eles conheceram a mulher que no ano seguinte acusaria o grupo de estupro.

ADRIANO

Conta como é que foi que você conheceu e como que ela chegou naquele dia lá em Milão, em 2013.

CLAYTINHO

Eu conheci a [...] em 2012, na balada em 2012 e?

Narrador

Na nossa conversa, o Claytinho mencionou o nome dela. Mas como essa moça nunca quis aparecer, nunca quis sair do anonimato, a gente vai omitir esse nome e continuar usando o pseudônimo "Helena", como a gente fez nos episódios anteriores.

CLAYTINHO

Conheci ela, conheci a [...] também, amiga dela.

Narrador

A gente também vai omitir o nome dessa amiga.

CLAYTINHO

Umas minas muito legal.

ADRIANO

Vocês estavam na balada, conheceram na balada?

CLAYTINHO

É. Eu, os meninos, conheci elas e fizemos amizade. Quando terminamos, perto de terminar a balada, eu fiquei com a amiga dela. Fiquei com a amiga dela e?

ADRIANO

O Robinho tava nessa balada quando você conheceu ela?

CLAYTINHO

Quando eu conheci ela, eu acho que o Robinho só passou lá. Ele foi embora logo, porque ele tinha treino logo em seguida.

ADRIANO

Ele não dançou com ela? Não a conheceu?

CLAYTINHO

Eu tava muito focado conversando com a amiga dela. Então eu não lembro se ele dançou com ela. Ele passou muito rápido. Porra, como nós tava lá na Itália através do Robinho, tudo. Eu queria muito que ele ficasse. Mas ele tinha que ir embora por causa da mulher dele. Logo cedo, ele tinha treino no Milan.

Narrador

No depoimento que a Helena deu pra polícia, ela contou que de fato conheceu Claytinho em 2012, em um lugar chamado ChiMiAma. O lugar é um misto de churrascaria, casa de shows e boteco brasileiro em Milão.

Na página do restaurante no Facebook, estão publicadas fotos de vários jogadores brasileiros que atuaram na Itália. Tem, inclusive, uma do Robinho. Mas não foi ali que ele conheceu a Helena.

O primeiro encontro dos dois aconteceu no ano anterior, em 2011, na boate Onda Anómala.

Nesse dia, segundo a Helena, o Robinho colocou a mão dela nos músculos do abdome dele. Em outro momento, ao dançar com Helena, Robinho tentou lamber um dos seios dela.

Ela disse que achou aquilo estranho, mas não ficou preocupada. Quem apresentou os dois foi o Ricardo Falco, o motorista e amigo do Robinho, que também morava na Itália.

Em 2013, quando o Robinho convidou o grupo de novo pra ficar na casa dele em Milão, eles aproveitaram a ocasião para comemorar o aniversário de um dos amigos, o Rudney.

Claytinho tinha mantido contato com Helena e uma amiga dela durante todo o ano e decidiu convidar as duas pra festa.

Por coincidência, a Helena também estava comemorando aniversário. Naquele dia, ela tava fazendo 23 anos e decidiu celebrar com os brasileiros.

CLAYTINHO

A Vivian fez aniversário surpresa pro Rudney.

Narrador

A Vivian é a mulher do Robinho. Os dois estão casados desde 2009.

CLAYTINHO

Nós fomos jantar primeiro. E a Vivian ficou no bar preparando. Preparando tudo pra festa do Rudney.

Narrador

Os advogados de defesa de Robinho anexaram ao processo fotos daquela noite, que ficaram guardadas em uma pasta no celular da Vivian.

As fotos mostram os amigos em três locais diferentes. Primeiro eles fizeram uma espécie de esquenta num ambiente que parece ser a casa de Robinho.

De lá eles foram pra um restaurante e posaram pra fotos depois do jantar.

Finalmente, chegaram no Sio Café, onde encontraram o músico Jairo Chagas, líder da banda de pagode que ia tocar naquele dia. O Ricardo Falco chegou depois.

CLAYTINHO

E nessa eu estava conversando com uma das meninas, né? Aí eu avisei: "A Vivian tá aí. Vai participar do aniversário do Rudney. Só que ela vai embora cedo. Então, se tiver alguma aproximação com o Robinho, dar um beijo, tirar uma foto. Quando a Vivian for embora, dou um toque. Porque não é legal, né? A esposa dele lá e, poxa, a festa é fechada. E ter aquele assédio das meninas conhecidas nossa em cima.

Narrador

De acordo com o depoimento da Helena, ela chegou no Sio Café acompanhada de duas amigas, que não estavam bebendo naquela noite. Uma delas estava grávida de seis meses e a outra estava dirigindo.

ADRIANO

Vocês todos estavam bebendo nessa hora?

CLAYTINHO

Tava todo mundo bebendo.

ADRIANO

Ela também?

CLAYTINHO

Não, ela não. Tipo assim, como elas estavam com a gente, normal, a gente? chegava os balde de, os balde de? os combo, normal.

ADRIANO

Vodca?

CLAYTINHO

Os combo com vodca a gente dava. Enchia assim e dava, normal. Ela comentou que alguém colocou algum tipo de entorpecente, alguma coisa no copo dela. Jamais. Jamais que nossos amigos, todos nós não usamos droga. Molecada é tudo contra isso. Mas a molecada gosta de tirar uma onda mesmo. Gosta de beber, gosta de curtir um pagode e fazer um churrasco. Claro, de estar com a mulher. E o que acontece? Ela estava sempre tomando, sempre bebendo. Ela tomava um drink, o copo sempre cheio, o copo dela cheio, ela não virava, ela não virava, o copo cheio.

Narrador

A questão do estado de embriaguez de Helena naquela noite foi um ponto central na investigação e nos três julgamentos que aconteceram na Itália.

Com base no depoimento dela e no que os amigos do Robinho falaram nos grampos, os nove juízes que analisaram o caso consideraram que ela foi vítima de estupro. Como ela estava alcoolizada, ela não era capaz de consentir ou de recusar as investidas dos amigos.

Já Robinho e os amigos, por outro lado, até hoje dizem que ela não estava alcoolizada a ponto de perder a consciência.

Quando o Cleytinho falou que a Helena estava sempre de copo cheio, o que ele quis dizer é que ela não teria bebido tanto naquela noite, já que o copo estava o tempo todo cheio.

As três mulheres ficaram dançando e só se aproximaram dos brasileiros quando Claytinho avisou que a esposa do Robinho já tinha ido embora.

CLAYTINHO

A Vivian foi embora. E eu continuei. Eu tava tocando no palco. Eu e o Robinho no palco. Os meninos, Rudney também, tocando. E, embaixo da pista, tava o Ricardo, né? O Ricardo dançando com a [...]. O Galan dançando com a [...]. Ficava assim. Ela ficava revezando. E eu de lá de cima, eu tava vendo a maldade. Ela tava com maldade. Quando eu vi, ela tava beijando. Na balada, ela tava beijando o Ricardo e beijou o Galan. Tava beijando. Então, foi aonde que eu conversei... O que eu lembro, tá? O que eu lembro. Eu falei, cara, pensando? O que ela fez... Ela foi premeditada.

ADRIANO

Premeditada porque ela, segundo você, porque ela tava beijando todos os amigos, é isso?

CLAYTINHO

Foi premeditado, sim. Ela tava na balada, beijando um, dançando com o outro e se esfregando. Eu ficava até meio assim porque eu tinha ficado com a amiga dela. Mas como a amiga dela chegou grávida, eu acabei dando uma brochada. Teve um momento que a balada, a Vivian foi embora, a balada já indo para o seu final, terminando. Eu senti falta de um dos meninos. Eu senti falta de um dos meninos. Foi quando eu fui lá para fora, vi o Galan, estava fumando, e eu perguntei, 'Galan, cadê o Alex?' 'Pô, não sei, o Alex sumiu.' O Alex e o outro menino, que era o Ricardo, sumiram.

Narrador

Antes de continuar com o relato do Claytinho, eu queria fazer um alerta. A partir de agora, ele vai dar detalhes do que aconteceu na chapelaria da boate Sio Café. Uma cena que a Justiça italiana, depois de três julgamentos, considerou um estupro coletivo.

O Claytinho tem uma interpretação diferente, ele diz ter certeza que não houve um crime. A gente já deu esse aviso antes, mas eu vou reforçar: esse relato pode causar gatilhos e ser perturbador para pessoas sensíveis a esse tema. Se for o seu caso, considere pular este trecho. A gente vai sinalizar na descrição do episódio a minutagem de quando o relato começa e termina.

CLAYTINHO

E eu, como também estava um pouco alterado, estava tomando vodca, estava meio que emocionado, eu encostei no sofá, no sofazinho da balada lá, e acabei dormindo, peguei no sono. Encostei assim, acabei pegando no sono. Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou. 'Clayton, estão todos procurando, cadê você? Vem cá.' Me puxou. Aí eu fui, me puxou, e é onde eu fui até o camarim. Chapelaria.

ADRIANO

Chapelaria.

CLAYTINHO

Chapelaria, isso. Cheguei lá, ela estava transando. Ela estava transando com o Alex, com o Falco, ela estava transando com o Falco, e o Alex estava na frente dela. Mas estava transando normal.

ADRIANO

O Robinho te acordou e te chamou para a chapelaria?

CLAYTINHO

Me chamou. Me chamou, vem aqui ver. Exatamente, eu fui. E aí, aquela cena, eu vi, eu fiquei até surpreso. Fiquei surpreso, porque eu e ela, tinha um carinho, a gente trocava ideia normal, eu fiquei muito surpreso. Legal. Ela estava normalmente transando, normalmente. Ela não estava totalmente bêbada. Eu tentei. Eu falei, 'opa', só que eu estava dormindo. Eu tinha fumado Gudang, eu estava dormindo. Então eu fiquei meio sonolento, e eu estava tentando e eu não conseguia.

ADRIANO

Você tentou transar com ela?

CLAYTINHO

Eu tentei transar, não consegui. Não consegui, estava meio que? deu uma, né, acho que com a situação, bebida, tinha fumado Gudang, bebida. Os meninos ali, tentei, não consegui. Eu lembro que o Galan também, acho que por causa do sarro, né, o Galan também não conseguiu. Estava o Alex, e o Robinho não transou com ela.

ADRIANO

Tentou também, o Robinho?

CLAYTINHO

Robinho tentou, mas não transou com ela. Por quê? Porque não tinha camisinha. E ela falava assim, 'só com camisinha'. Foi onde o Robinho, porra, tem a esposa dele, morre de medo. Imagina quantas mulheres querem sair com o Robinho, milhares.

ADRIANO

E os outros transaram com camisinha também?

CLAYTINHO

O Alex estava com camisinha, o Ricardo já não sei. Como eu não conseguia... Não tinha camisinha. Eu não tinha camisinha. Tentei, também estava meio mole, pela bagunça, estava bêbado, eu estava meio que bêbado. Mas a [...] não estava bêbada. Ela estava ciente do que ela estava fazendo. Tanto que o tempo todo quando a gente saiu de lá, ela perguntava para mim, Clayton, pega isso, pega aquilo. Fui lá, peguei a bota dela, ela esqueceu a bolsa dela. Eu peguei a bota dela. Eu peguei o casaco dela. Nós fomos lá para fora. E aí depois lá fora, ela: "Nossa, Clayton, eu estou meio tonta."Aí, para onde nós vamos? 'Eu tenho que avisar as minhas amigas. Para onde nós vamos?' Eu falei, nós vamos para a balada. E depois te levamos para casa.

ADRIANO

Esse tipo de acontecimento, Clayton, era normal, assim, vocês quando saíam, vocês transavam com mulheres na balada? Faziam sexo coletivo com mulheres na balada? Era normal isso?

CLAYTINHO

Com o Robinho a primeira vez. Com o Robinho a primeira vez. Com outros meninos já fizemos.

ADRIANO

Então você não estranhou isso? Você estranhou a [...]

CLAYTINHO

Não, não, não. Não, não, não. Porque eu cansei de frequentar casa de swing. Não, não, não. Não. Festa? Várias festas na baixada, várias festas. Então não, para mim foi normal. Para mim foi estranho a [...] Por quê? Estava conversando com ela, né? Conversando com ela. Assim, eu até achei. Te juro por Deus. Pela saúde do meu filho. Eu achei que ela era garota de programa. Ela passou uma pessoa para mim e está sendo outra. Pra mim eu achei. Aí saímos da balada, legal, se reunimos todo mundo. Nós estávamos em dois carros. Nós estávamos com o carro que o Robinho deixou com a gente. E o outro era um outro Peugeot.

ADRIANO

Quando foi que o Robinho saiu de lá?

CLAYTINHO

Foi muito rápido. O Robinho estava preocupado para ir para casa por causa da Vivian e por causa do dia seguinte. Porque eu falei, 'Robinho, vamos para outra balada.' Porque se a gente chegasse na balada com o Robinho, o glamour ali em cima era outro. As meninas davam mais atenção. Entendeu? Então a gente chegando sozinho era uma coisa. Chegava com o Robinho era outra coisa. O Robinho vai embora e parece que o brilho de todo mundo acaba. Eu estava meio que decepcionado porque eu queria transar. Eu queria ficar com ela. E eu falei, 'então eu vou falar com ela para a gente ficar no carro. Para a gente ficar no carro.' Ela falou, 'eu estou cansada também. Estou enjoada. Estou enjoada. Então eu não vou entrar na balada.' 'Então vamos ficar no carro.' Eu e ela ficamos no carro. E nós dois começamos a se beijar, a se beijar, nós dois ficamos um tempinho se beijando. Do nada, ela começou a passar mal. Por quê? Por causa da bebida. Ela falou que estava enjoada, a bebida, ela começou a passar mal. Então ela começou a chorar, porque deu uma atacada no estômago dela. Pô, estou passando mal, estou passando mal, tenho que falar com as minhas amigas. E vomitava. Nessa que eu vomitava, eu falei, 'caralho, malandro, puta que pariu'. Tipo, se eu pensei assim, 'poxa, eu não vou ficar com a menina.' Então, cara, aí fomos. Já era muito tarde, eu também tinha bebido, estava dormindo, quando os meninos bateram no vidro do carro, os meninos bateram no vidro do carro, ela estava dormindo no meu colo. Levamos ela embora. E depois que nós levamos ela embora, eu não lembro mais, quando a gente entregou ela para as amigas dela, eu não lembro mais de nada. Daí eu já não lembro mais.

DIEGO

Você acha que ela tinha consciência do que estava acontecendo?

Narrador

Esse que fez a pergunta é o Diego, o colunista do UOL que me acompanhou na entrevista.

CLAYTINHO

Sem dúvida, sem dúvida.

DIEGO

Você falou que ela estava com o copo, bebendo, né? E depois você falou que ela passou mal, vomitou, né? Então, na sua percepção, você acha que ela tinha consciência do que estava acontecendo?

CLAYTINHO

Consciência. Ela sabe o que fez.

Narrador

A Helena começou a noite bebendo e terminou passando mal por causa da bebida.

Os amigos de Robinho dizem ter certeza de que ela não estava bêbada a ponto de não ter consciência dos atos dela.

Depois do intervalo, a gente vai mostrar o que levou os juízes da Itália a concluírem o contrário.

INTERVALO

Narrador

Depois daquela noite, a Helena procurou o Cleytinho e o Ricardo Falco, que ela considerava um amigo, pra tentar entender o que tinha acontecido. Ela tinha flashes de memória. Disse a eles que estava grávida, mas depois admitiu que isso era mentira, foi só uma forma que ela encontrou pra assustar os amigos.

Quatro meses depois daquela noite, ela se encontrou com um advogado, relatou as lembranças que tinha e os dois formalizaram a denúncia.

Como tinha passado muito tempo entre a denúncia e o crime, não era mais possível fazer um exame pra detectar a quantidade de álcool no sangue dela.

No começo do inquérito, os investigadores tiveram poucas informações para verificar se o que ela dizia era verdade ou mentira. Mas tudo mudou em janeiro de 2014.



ADRIANO

Eu queria voltar para esse ponto que eu acho que é fundamental sobre o estado de consciência dela naquela noite. Porque isso, no processo, acho que é o ponto principal. Se ela tinha ou não tinha consciência. Se ela disse 'sim, pode continuar, vamos continuar.' Ou se ela não tinha condição nem de dizer não. E aí eu queria trazer para você, para você comentar o que o Robinho diz nos áudios.

ROBINHO

A mina, a mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou.

Narrador

Essa gravação foi feita em janeiro de 2014, quando a polícia grampeou o celular do Robinho em busca de provas do que tinha acontecido no ano anterior.

ADRIANO

Por que ele disse isso?

CLAYTINHO

O Robinho, ele falou assim... As pessoas próximas que conhecem o Robinho... O Robinho, ele tem uma memória muito assim... Um pouco curta a memória dele. É tanta informação na cabeça do Robinho. Tanta informação de tudo naquela época. De tudo, de tudo. De marketing, de trabalho. Era tanta informação na cabeça do Robinho que o Robinho não deu muita? Muita atenção. Então o Robinho falou, falou bobagem. O Robinho falou bobagem. O Robinho falou coisas... Ali ele não sabe nem o que ele estava falando. O Robinho não sabia nem o que ele estava falando. Por exemplo, ali foi três caras que transou com a menina. Três caras que transou com a menina.

ADRIANO

Quem foi?

CLAYTINHO

Foi o que transou com a menina. Foi o Alex, o Ricardo. O Galan tentou, mas não... Meio que deu uma broxada. E ela fez chupeta. Fez assim, sexo oral com o Robinho.

ADRIANO

Então você viu isso acontecendo? Você viu ela fazendo sexo oral no Robinho?

CLAYTINHO

Sim, sim. Fez sexo oral com o Robinho.

Narrador

Vale ressaltar que, tanto nas leis brasileiras quanto nas leis italianas, se não houver consentimento, sexo oral também é estupro.

Naquela entrevista que deu pra TV Record, Robinho negou que tenha feito sexo de qualquer tipo com a vítima. Disse que os dois deram apenas um beijo e ele logo foi embora da boate.

ROBINHO

Uma moça se aproximou e começou a conversar comigo, começou a ter um leve contato, nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, um lugar aberto que dava pra todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinha seguranças no local e logo após essa superficial e rápida, o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora pra casa. Foi isso que aconteceu naquele dia.

Narrador

Se você lembra dos episódios anteriores, sabe que nos áudios grampeados o Robinho contou aos amigos várias versões diferentes do que aconteceu naquela noite.

Primeiro, ele disse que não fez nada.

ROBINHO

Pau no cu deles que pegaram as meninas, não fiz porra nenhuma.

Depois, disse que ela fez fez sexo oral nele.

ROBINHO

Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá. Porque aí a câmera não ia filmar eu comendo a mina, a mina chupando meu pau, nem o teu.

Narrador

Numa terceira versão, ele disse que "comeu ela".

ROBINHO

Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora.

Narrador

Na sentença, os juízes italianos afirmaram que ficaram convencidos de que Robinho fez, sim, sexo com penetração naquela noite. E, mesmo que fosse somente sexo oral, também seria estupro.

CLAYTINHO

E acabou. Foi muito rápido também. O Robinho estava muito preocupado. E foi embora. Como que uma pessoa que está sem consciência com seus atos. Como que ela fala assim? 'Só com camisinha. Coloca camisinha. Só com camisinha.' Como que uma pessoa que está nesse ponto, ela vai para outra balada com os amigos que supostamente estrupou ela. Como isso? Como isso? Como que no outro dia ela conversa comigo normalmente? Eu acredito muito que a [...] encontrou uma oportunidade de mudar a vida dela e ela cometeu esse ato. Ela cometeu esse ato que? um pouco impensável, que destruiu a vida do Robinho. E eu acredito emocionalmente de todos. Porque pra mim, depois disso, minha vida nunca mais foi igual. Eu mesmo sou? Tipo assim, eu não durmo direito. Eu sonho toda hora. Toda hora eu fico sonhando. Eu não durmo direito depois de tudo isso.

ADRIANO

Você falou que ela queria, achou uma oportunidade de mudar de vida, mas eu acho que a gente, hoje, você não percebe que ela tenha mudado de vida. Ela não ficou milionária com esse caso, não ficou rica. E ela não chegou a pedir dinheiro, né? Ela recebeu um dinheiro que foi uma condenação. Depois da condenação, a juíza definiu que o Robinho teria que pagar pra ela, mas não é que ela tenha pedido. A juíza definiu como parte da condenação ter essa indenização, né?

Narrador

A indenização recebida pela vítima depois da condenação é um assunto que o Robinho costuma trazer à tona nas entrevistas sobre esse caso.

A sentença de 2017 condenou o Robinho e o Falco a pagarem juntos 60 mil euros para Helena e 2.805 euros para o advogado dela. Na época, isso era o equivalente a 240 mil reais.

ADRIANO

Por que você acha que ela encontrou uma oportunidade de mudar de vida?

CLAYTINHO

Na verdade, Adriano, na verdade eu nem sei, cara, como tá. Eu não sei como tá. Eu não vi o que mais se fala dela. Eu não tenho ela em rede social. Eu não sei o que ela faz da vida. Eu, na minha concepção, eu achei que ela premeditou pra encontrar uma oportunidade pra mudar a vida dela.

Narrador

Depois daquela noite no Sio Café, os amigos decidiram voltar pro Brasil mais cedo do que o previsto. O Claytinho contou que a ideia inicial era ficar mais tempo e eles tinham feito planos.

A mulher do Robinho tinha comprado ingressos pra eles irem pra um show do DJ David Guetta, mas um imprevisto interrompeu a viagem. Segundo Claytinho, a então namorada do Galan viu uma foto dele em uma boate, não gostou e eles brigaram. O personal trainer então decidiu voltar ao Brasil e os amigos acompanharam.

Os fatos que aconteceram na chapelaria do Sio Café voltaram a ser assunto entre os amigos um ano depois, quando eles começaram a ser chamados pela polícia.

ROBINHO

A mina, ela é que me sequestrou, pô. Eu quero é que se foda. Se me chamar eu vou falar

CLAYTINHO

Mas a gente mal falava sobre isso. Porque ninguém cometeu crime nenhum. Porque se você reparar nos áudios, o Robinho fala quem comeu foi o Claytinho, quem comeu foi o Alex, o Rudney.

ROBINHO

Claytinho que comeu a mina. Quem eu lembro, porque também faz muito tempo. Claytinho rangou.

ADRIANO

Ele falou que você comeu. Você tá dizendo que você não fez sexo com ela. Por que que ele disse isso?

CLAYTINHO

Pra você ver, o Robinho, ele fala as coisas brincando. É que nem quando o Robinho fala assim, eu vou dar um soco na cara dela.

ROBINHO

A mina sabe que tu não fez porra nenhuma com ela, ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro na cara, vai falar: 'Porra, que que eu fiz contigo?

CLAYTINHO

Mas ele fala brincando. Ele fala no grupo, a gente tem um grupo de Whatsapp, que ele fala assim com os amigos, o Claytinho merece tomar uma surra de pau. O Claytinho merece tomar um monte de soco. Ele fala, tipo de brincadeira, ele fala com a brincadeira.

DIEGO

Mas mesmo envolvendo mulheres, num caso como esse?

CLAYTINHO

Nesse caso aí, não. A gente nem fala de mulheres no grupo, quando falava no grupo. A gente nem falava de mulher. Ele falou tudo aquilo que ele falou. Ele falou brincando. Ele falou sem noção. Ele achou que naquele momento ele poderia estar sendo extorquido. Ele achou que naquele momento as pessoas estavam armando pra ele.

Narrador

O Claytinho disse acreditar que não apenas o Robinho estava sendo vítima de uma armação, mas todos os amigos.

CLAYTINHO

Por que ela não procurou diretamente a polícia? "Olha, o Robinho e os amigos dele me estruparam." Acabou o assunto. Não devia me procurar com papinho, com conversinha. Você tá entendendo? Foi aonde a gente começa a ligar as coisas. Nós começamos a ficar pensando, 'poxa, será que a mina tá encontrando uma oportunidade pra mudar a vida dela? Será que a mina acha que eu sou milionário?' Porque eu falava que eu era primo do Robinho. O Robinho mesmo falava, "fala que é meu primo. Pode falar que é meu primo." O Robinho me dava essa moral. Então, porra, eu gosto de mulher. Porra, neguinho, pobre, na Itália, vivendo uma vida deslumbrante. Ela via minhas fotos, ela achava, porra, naquela época lá, sempre bem relacionado, né? Em boas festas, né? Então ela achava o quê? Ela achava que, de repente, eu era rico. O Robinho no auge da carreira dele, jogando no Milan. Mas não, ela queria o quê? Que a gente confessasse? Confessasse? Que a gente estrupou ela, sendo que não houve estrupo. Então, naquele momento que o Robinho, ele fala naqueles áudios, acabou com aqueles áudios que ele fala com aquele rapaz, o Jairo. Poxa, o Robinho, ele falou tudo sem noção. Ele achou que era tudo brincadeira aquilo ali. Ele achou que era tudo armação. Ele jamais ia falar, 'vai lá no Brasil buscar os meus meninos lá.' Jamais o Robinho ia falar isso.

ADRIANO

Mas ele falou.

ROBINHO

"Primeiro, o bagulho faz há um ano. Segundo: não toquei nem nessa menina. Quem tocou nela está lá no Brasil. Vai atrás do pessoal que está lá no Brasil.

CLAYTINHO

Mas ele falou de brincadeira.

ADRIANO

Você ficou chateado com ele?

CLAYTINHO

Muito. Fiquei muito. Muito. Eu fiquei muito chateado. Eu cheguei ao ponto de falar assim, eu vou levar isso a ferro e fogo. Eu vou processar o Robinho. Que nada, cara. O cara até hoje, ele tem uma preocupação com? Ele tem uma preocupação, até expor o nome de todos. Ele tem uma preocupação com todos.

ADRIANO

Como é a relação de vocês hoje? Ele ajuda vocês?

CLAYTINHO

Não. Ajuda em que sentido? Não, que sentido ajuda a gente?

ADRIANO

Ah, vai tocar em um lugar e tal.

Narrador

Eu perguntei isso porque nos áudios o Robinho diz que vai ajudar a conseguir um emprego pro Ricardo Falco. Ele também disse que já conseguiu um trabalho para um amigo em uma prefeitura no Brasil.

CLAYTINHO

O Robinho, ele ficou condenado na Itália por estrupo. O Robinho ficou condenado na Itália por estrupo. Tem pessoas aqui na Baixada que amam o Robinho, que sabem que jamais ele fez isso. Mas tem outro lado. Então é chato. Já a pessoa pode estar na rua. Pô, estrupador. A pessoa te olha feio. Pô, nós já somos negros, pô. Negro, querendo ou não. É complicado. A sociedade já olha diferente. Já olha diferente. Então o Robinho, ele fazia lá, qual que era a vidinha do Robinho? Descer da casa dele ali e jogar o futevôlei ali dele. Pra você ver, o Robinho, ele não cometeu crime nenhum que ele tá vivendo a vida dele, dando risada, vivendo a vida dele ali. Embora ele saiba que acabou a carreira dele? Embora ele saiba que destruiu a carreira dele. Embora ele saiba que ele não vai ter mais paz. Ele não tem paz. O Robinho tá com um pai doente na casa dele. O pai nem sabe que o cara tá preso. O pai dele ficou meio que cego. O Robinho é família pra caramba. O único crime que o Robinho cometeu ali foi naqueles áudios, naquela brincadeira que ele fez. Esse foi o único crime que o Robinho cometeu. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é testemunha de Jeová há muitos anos. Eu aprendi com a minha mãe. 'Filho, seja honesto. Fale a verdade.' Se eu tivesse cometido um crime, eu falaria pra vocês aqui. Eu tenho que pagar pelo crime que eu cometi. Mas eu não cometi crime nenhum. Simplesmente a gente caiu numa armadilha de uma moça que foi tentar a vida na Itália e encontrou uma oportunidade pra se dar bem.

ADRIANO

Olhando pra trás, assim, tudo que você passou, tudo que aconteceu lá e esses 11 anos até aqui, você se arrepende de alguma coisa?

CLAYTINHO

Sinceridade? Eu me arrependo. O que? Como ficou a vida do Robinho. Um jogador brilhante. Uma carreira brilhante. Um cara apaixonado por todos. Um cara, um cara que? Ele é craque profissional no que faz. Craque de bola. Poderia estar aí no Santos. Poderia estar em vários clubes ainda atuando, jogando. Montando aí um celeiro de craque. Está na condição que ele está. É isso aí que eu me arrependo.

ADRIANO

Mas de algum ato que você tenha cometido? Ou de estar numa balada, transar com uma mulher que bebeu?

CLAYTINHO

Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso foi uma mulher que, de repente, ela se arrependeu do que ela fez. E foi lá denunciar como estupro.

Narrador

Depois dessa conversa com o Claytinho, eu falei outras vezes com ele por telefone. Eu tive a impressão de que ele realmente gosta do Robinho, ele realmente se importa com o que está acontecendo com o amigo. Ele sofre com o sofrimento dele e tem medo do que pode acontecer na prisão.

Eu não duvido quando ele diz que ama o Robinho. Mas eu queria entender se essa empatia podia ser direcionada para outro lugar.

ADRIANO

Quais são as mulheres mais importantes pra você, da sua vida, assim?

CLAYTINHO

Minha mãe.

ADRIANO

Se você soubesse que isso aconteceu com a sua mãe, como você reagiria?

CLAYTINHO

Vou te falar uma coisa. Pra mim, pra mim, estuprador tem que pegar uma pena de morte ou morrer. Estuprador, pra mim, pena de morte ou morrer. Quando o estrupo, ele é um crime. Ele é um crime que não é se você tem dinheiro ou menos dinheiro. Não é se você tem menos dinheiro. Estuprador, ele é doente. Ele sai por aí, ele estupra as pessoas. No nosso caso, ele não estuprou ninguém. Entendeu?

ADRIANO

Não, eu te perguntei isso pra saber qual seria a sua reação se uma pessoa, uma mulher de quem você gosta, uma mulher que você ama, se visse nessa situação. Uma noite inteira de bebedeira, numa balada, com seis caras em volta, tentando transar com ela ali, ela meio bêbada, você falou que ela não tava inconsciente, mas ela tinha bebido bastante, você mesmo disse. Você acha que os homens ali em volta agiram de uma maneira ok, legal? Pensando se fosse uma mulher que você respeita, que você ama, como é que você reagiria nessa situação?

CLAYTINHO

Então, foi que nem eu falei pra você, Adriano. Eu, na hora que eu vi, eu falei caramba [...], eu achei que ela era garota de programa. Mas todo mundo, Adriano, tem livre arbítrio pra fazer o que quiser. Entendeu? Eu ia ficar muito triste se fosse alguém da minha família, se fosse minha mãe, mas o Robinho não estrupou ninguém. Os amigos do Robinho não estruparam ninguém. Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo. Participamos de uma orgia. Teve gente que conseguiu fazer e teve gente que não. Participamos de uma orgia. Isso tá em todo lugar da sociedade, em todo lugar. Eu frequentei durante muito tempo, ia sempre com os amigos, vamos dar um pulinho ali. Então, pra você ver, quem gosta disso, procura o local certo pra isso. Não sai por aí atacando ninguém, pegando ninguém à força, porque todos nós não precisa. Todos nós. Antes da molecada ser casada, antes de todo mundo ser casado, as meninas desciam de São Paulo pra nossas festas. Você tá entendendo?

Narrador

Depois que a entrevista acabou, a gente se despediu do Claytinho, mas ele me ligou logo em seguida, pedindo pra fazer um adendo.

Ele disse que tinha acabado de conversar com a namorada e lembrou que tinha algo importante a dizer.

CLAYTINHO

Eu quero pedir desculpas pra todas as mulheres que escutaram esses áudios do Robinho. Do fundo do meu coração eu quero pedir desculpas.

Narrador

No ano passado, eu ouvi mais de dez horas de áudios em que esses amigos comentam o que fizeram naquela noite de janeiro de 2013 e li muitas páginas do processo pra entender o que aconteceu.

Eu lembro da forma como eles se referiram àquela mulher, eu lembro das gírias que eles usaram, do desprezo que eles não conseguiram esconder em cada risada, em cada informação errada que deram à polícia.

Só que os áudios vieram a público e eles tiveram que mudar um pouco o tom.

ROBINHO

Desculpa pra minha esposa, desculpa pra todas as mulheres que gostam de mim, que me acompanharam e de repente foram induzidas pelo áudio, fora de contexto, os áudios grosseiros que fiz. Eu sei respeitar todo mundo e inclusive as mulheres.

Narrador

Onze anos depois eles estão pedindo desculpas às mulheres em geral, enquanto continuam culpando uma mulher específica por tudo o que estão vivendo. Eles temem o que as mulheres podem fazer contra eles e se fecham cada vez mais entre si, na certeza de que uma denúncia pode acabar com uma carreira, com uma vida.

Uma denúncia pode levar um homem à prisão, mesmo um homem rico, um homem famoso, um craque do futebol, um homem de família. Um amigo.

CLAYTINHO

Eu tô me sentindo, com sinceridade, posso falar uma coisa pra vocês? Eu tô me sentindo até mais leve. [choro] Eu tô me sentindo até mais leve. Isso tava acabando comigo. Isso tava acabando comigo. O Robinho tá preso. Nós não cometemos isso. Prenderam o Robinho. Eu falei tanto pra ele falar, eu falei tanto. Antes dele ser preso aqui, tá a mensagem minha e dele. Eu falei, cara, por que você não falou antes? Por que você não falou antes, cara? A gente não pode ser preso pelo crime que a gente não cometeu. O Robinho falou de brincadeira, irmão. Ele falou um monte de merda. Que nem com a gente, ele fala um monte de merda brincando. Destruíram a vida do Robinho. Eu me sinto muito culpado também, cara. Eu me sinto muito culpado. O Robinho levou a gente pra lá pra se divertir, cara. O Robinho levou a gente pra lá pra? Ele levou os amigos pra se divertir, molecada simples. Molecada humilde. Cara, que as autoridades brasileiras rever novamente esse caso. Que convoquem todos. Porque ninguém cometeu isso. Jamais, cara, ninguém. Ninguém ia fazer isso. Estrupador, cara, eu sou um cara? Eu não gosto de vagabundo, cara, não gosto. Estrupador pra mim tem que mofar na cadeia, tem que morrer na cadeia. Não é o caso do Robinho. Ele não fez isso. É só isso.

Narrador

No próximo episódio de Os Grampos de Robinho?

FRANCISCO FALCÃO

Voto pela homologação da sentença estrangeira para cumprimento da pena privativa de liberdade de nove anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de estupro.

LORENA MACHADO

A transferência dessa pena, ela é inconstitucional e inconvencional porque viola a convenção americana e viola a constituição federal.

JAMES WALKER

O esgarçamento da possibilidade de aplicação de uma lei mais maléfica ao então acusado Robinho e agora objeto desse processo de homologação transborda os limites, sejam eles legais ou constitucionais.

VALERIO MAZZUOLI

A lei penal não retroage pra prejudicar o réu. O crime dele é de 2013, a Lei de Migração é de 2017. E agora, José?

Narrador

Esse foi o sétimo episódio da quarta temporada de UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho. Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever pra uolesportehistorias@uol.com.br. Nesse e-mail você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios, dessa e de outras temporadas do podcast.

Junto com esse episódio, a gente publicou uma reportagem no UOL Prime com mais detalhes sobre a entrevista com o Claytinho. O link pra ela está na descrição do episódio.

E se você não conhecia o UOL Esporte Histórias, eu recomendo também que ouça as outras temporadas do nosso podcast.

Eu sou Adriano Wilkson e obrigado a você que nos acompanhou até aqui.