Atlético-GO bate Vila Nova novamente e conquista o tricampeonato consecutivo do Goiano

O Atlético-GO é o grande campeão do Campeonato Goiano de 2024. Na tarde deste domingo, no estádio Antônio Accioly, o Dragão venceu o Vila Nova novamente, dessa vez por 3 a 1, e levantou a taça do Estadual pelo terceiro ano seguido. Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (2x) marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Alesson diminuiu para os visitantes.

Com o resultado deste domingo, o Atlético-GO saiu campeão com um placar agregado de 5 a 1 - já havia vencido o duelo da ida por 2 a 0. O Dragão ergueu seu 18º título estadual, o terceiro de forma consecutiva pela primeira vez na história - levantou a taça em 2022, 2023, e agora em 2024.

Agora, o Atlético-GO vira a chave e passa a focar em sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada da elite do torneio, o Atlético-GO encara o Flamengo. A bola rola no próximo domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), na Serra Dourada.

O Vila Nova, por sua vez, ainda terá a disputa da Copa Verde antes de focar em sua estreia na Série B. No duelo de ida da semifinal, o time goiano recebe o Cuiabá nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA O ATLÉTICO CLUBE GOIANIENSE É TRICAMPEÃO ESTADUAL! ??? 2022 - 2023 - 2024 ?????? O DRAGÃO DO BRASIL É SOBERANO NO FUTEBOL GOIANO! ?#OClubeDeTodos #DragãoDoBrasil pic.twitter.com/uLsK4B4mgU ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) April 7, 2024

O jogo

Foi com nove minutos da primeira etapa que o Atlético-GO criou a primeira oportunidade do jogo. Após receber cruzamento rasteiro dentro da grande área, Emiliano Rodríguez pegou mal na bola e finalizou para fora.

E com a pressão do Dragão, saiu o gol. Alejo Cruz disparou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. O zagueiro Anderson Conceição tentou afastar, mas encobriu o goleiro Dênis Júnior e a bola bateu no travessão. Na sobra, o atacante Luiz Fernando bateu bem e abriu o marcador: 1 a 0.

Com 25 minutos, o Atlético-GO chegou com perigo novamente. Shaylon tocou para Luiz Fernando. Da entrada da área, o centroavante arriscou e bateu bem, mas o goleiro Dênis Júnior fez grande defesa e evitou o segundo gol dos donos da casa.

Mas dois minutos depois, o Vila Nova reagiu e deixou tudo igual no marcador. Roberto cobrou falta para dentro da grande área e, em uma falha de marcação do Atlético-GO, Alesson apareceu sozinho e cabeceou no gol, sem chances de defesa para o goleiro Ronaldo.

Foi já no fim do primeiro tempo que o Atlético-GO encontrou um lindo contra-ataque para ficar à frente novamente. Shaylon recuperou e Luiz Fernando ficou com ela. O camisa 11 avançou pelo meio e viu a passagem de Emiliano Rodríguez. O uruguaio finalizou na saída do goleiro rival e marcou: 2 a 1.

Após a volta do intervalo, o Vila Nova começou a pressionar para tentar virar a partida. Após um bate e rebate na grande área, a bola sobrou com Henrique Almeida, que chutou no gol para boa defesa do goleiro Ronaldo.

Aos 21 minutos, o Atlético-GO quase balançou as redes pela terceira vez. Depois de cobrança de lateral na área, a zaga desviou para trás e, na sobra, Baralhas chegou batendo para defesa do goleiro Dênis Júnior.

Minutos depois, o terceiro gol do Dragão de fato saiu. Luiz Fernando cruzou na segunda trave e Shaylon escorou para o meio. Dênis Júnior saiu mal do gol e, no bate e rebate, Emiliano Rodríguez subiu de cabeça para aumentar a vantagem dos donos da casa.

Já na reta final da decisão, Igor Bolt foi expulso. O jogador do Vila Nova deixou a mão no rosto de Shaylon em uma cobrança de bola parada e, após checagem do VAR, Wilton Pereira Sampaio mostrou o cartão vermelho para o atleta. Foi assim que o Atlético-GO sagrou-se campeão goiano em 2024.