Após passar em branco na Supercopa, Veiga pode ser decisivo para Palmeiras na final do Paulista

O meia Raphael Veiga é um dos protagonistas do Palmeiras nos últimos quatro anos, com grandes atuações e gols decisivos. Após passar em branco na decisão da Supercopa contra o São Paulo, no começo de fevereiro, o atleta tem a chance de conduzir o Verdão ao tricampeonato paulista, neste domingo, contra o Santos.

Na temporada atual, o camisa 23 possui seis gols e uma assistência em 12 jogos disputados. Na ida da decisão do Paulistão, na Vila Belmiro, Veiga teve atuação discreta, o que gerou algumas críticas por parte de torcedores.

Mas quando se trata de decisão, o meia de 1,78m costuma corresponder. Sem contar os duelos de ida e volta contra o Santos, Veiga já participou de 13 finais com a camisa do Palmeiras, tendo marcado 11 gols e duas assistências. O cálculo inclui também os torneios decididos em jogo único.

Na decisão do Campeonato Paulista de 2022, por exemplo, Veiga liderou o Verdão contra o São Paulo, tendo marcado dois tentos na vitória por 4 a 0 sobre o rival, no Allianz Parque. No duelo de ida, o Palmeiras tinha perdido por 3 a 1, com o meia também indo às redes.

Pelo Alviverde, o jogador de 28 anos conquistou duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Veiga foi contratado pelo Palmeiras em 2017, após se destacar no Coritiba. O jogador passou por empréstimo no Athletico-PR em 2018 e foi brilhar de vez com a camisa do Verdão a partir de 2020, com a chegada do técnico Abel Ferreira. Ao todo, o meia possui 88 gols em em 282 jogos disputados.

Como de costume, Veiga deve ser titular na final deste domingo, auxiliando Aníbal Moreno e Zé Rafael na armação das jogadas. O meia tem caído mais pelo lado esquerdo nos últimos jogos, fazendo conexões com o lateral esquerdo Piquerez.

O clássico entre Palmeiras e Santos será às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o Santos venceu por 1 a 0 e, com isso, depende apenas de um empate para se sagrar campeão paulista.

Veja desempenho de Raphael Veiga em finais com a camisa do Palmeiras:

Campeonato Paulista de 2020 vs Corinthians (dois jogos)



- em branco

Libertadores de 2020 vs Santos (final única)



- em branco

Copa do Brasil de 2020 vs Grêmio (dois jogos)



- duas assistências

Supercopa de 2021 vs Flamengo (final única)



- dois gols

Recopa Sul-Americana vs Defensa y Justicia (dois jogos)



- um gol

Campeonato Paulista de 2021 vs São Paulo (dois jogos)



- em branco

Libertadores de 2021 vs Flamengo (final única)



- um gol

Mundial de Clubes de 2022 vs Chelsea (final única)



- um gol

Recopa Sul-Americana de 2022 vs Athletico-PR (dois jogos)



- um gol

Campeonato Paulista de 2022 vs São Paulo (dois jogos)



- três gols

Supercopa de 2023 vs Flamengo (final única)



- dois gols

Campeonato Paulista de 2023 vs Água Santa



- em branco

Supercopa de 2024 vs São Paulo



- em branco