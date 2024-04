Aníbal Moreno e João Schmidt chegam para final do Paulista como "cães de guarda" de Palmeiras e Santos

A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, que será decidida neste domingo, no Allianz Parque, conta com duas atrações: Aníbal Moreno e João Schmidt. Os volantes, conhecidos como "cães de guarda" de suas respectivas equipes, ajudam tanto na marcação como na saída de bola.

Começando pela representante do time mandante, Aníbal chegou ao Palmeiras no começo do ano, mas parece que defende as cores do Verdão há anos. Entre os jogadores que atuam regularmente na equipe, o argentino de 24 anos lidera o elenco de Abel Ferreira em desarmes por jogo, com 2,7, segundo o Sofascore.

Apesar de ter na marcação seu grande trunfo, Anibal também se aventura no ataque, tanto que fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol.

No atual esquema de Abel, o camisa 5 é importante na dinâmica de saída de bola, atuando à frente da linha de três formada geralmente por Marcos Rocha, Luan e Murilo. A presença de Moreno libera Zé Rafael, que ganha liberdade para pisar mais no ataque, especialmente pelo lado esquerdo.

Aníbal chegou ao Palmeiras em janeiro, após passagem de sucesso no Racing. Para adquirir o atleta, a diretoria do Verdão topou pagar US$ 7 milhões (R$ 34,4 milhões na cotação da época) fixos ao clube argentino, com a possibilidade de mais US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) em bônus.

Do outro lado, João Schmidt chegou de forma discreta, sem muitos holofote, mas precisou de poucos minutos em campo para ganhar o carinho da torcida do Santos.

Contratado após passagem pelo futebol japonês, o volante foi um pedido de Fábio Carille e está tomando conta do meio de campo do Peixe, ao lado de Diego Pituca.

O jogador de 30 anos se destaca pelos desarmes. Não à toa, ele líder do quesito entre todos os clubes da Séries A e B do Brasileirão, com 42 em 15 jogos, ou seja, uma média de 2,8 por embate, segundo dados do Sofascore.

Além disso, recuperou 69 bolas, cometeu 31 faltas, tem 73% de acerto no drible e 84% no passe. Ou seja, além de retomar a posse, também tem qualidade para ligar os ataques santistas.

Com o bom desempenho, João Schmidt é uma das esperanças do Alvinegro Praiano para a partida de volta da final do Campeonato Paulista. O volante é a aposta do time para aniquilar o sistema ofensivo do Palmeiras.

Na ida, ele cumpriu muito bem esse papel. Ao lado dos seus companheiros de defesa, anulou Raphael Veiga e Endrick. Na vitória de 1 a 0 na Vila Belmiro, o ex-jogador do Kawasaki Frontale realizou três desarmes (líder no quesito), seis rebatidas, uma interceptação e uma defesa.

No embate de volta, a tendência é que Schmidt tenha ainda mais trabalho, já que o Palmeiras deve partir para cima em busca da virada. O Peixe precisa apenas de um empate para se consagrar campeão após oito anos de jejum.

A grande decisão está marcada para domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.