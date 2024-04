Abel Ferreira conquista 10° título e se torna o técnico mais vitorioso do Palmeiras

O Palmeiras conquistou neste domingo o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista, o terceiro Estadual do técnico Abel Ferreira. Com mais essa taça, o português chegou a dez títulos pelo Verdão, subindo para primeiro lugar no ranking de treinadores que mais conquistaram pelo clube, ao lado de Oswaldo Brandão.

Neste domingo, no jogo de volta da final do Estadual, o Alviverde venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque. Como os santistas venceram a ida por 1 a 0, o Palmeiras levou a melhor no agregado.

Com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023, Abel tinha superado Luxemburgo, com nove títulos, e estava na segunda posição. Agora, igualou a marca do histórico Oswaldo Brandão, que conquistou a mesma quantidade de taças pelo Verdão somando as cinco passagens que teve pela equipe paulista (1945-1946; 1947-1948; 1958-1960; 1971-1975 e 1980).

Atrás de Abel Ferreira ficou também outro nome importante do clube, que é Luiz Felipe Scolari, com seis taças.

No Palmeiras desde outubro de 2020, Abel Ferreira tem três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Copa Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopa do Brasil (2023 e 2024).

Além disso, o treinador ampliou a sua vantagem como técnico estrangeiro com mais títulos pelo Palmeiras. Atrás dele estão os uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambon, que têm quatro taças cada um.

O técnico Abel Ferreira renovou seu contrato com o Verdão até o final de 2025. O português está em sua quarta temporada pelo clube e conquistou pelo menos uma taça por ano desde sua chegada.