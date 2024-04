Abel exalta consistência do Palmeiras contra Santos e fala de homenagem da torcida: "Fiquei emocionado"

O técnico Abel Ferreira exaltou a consistência dos jogadores do Palmeiras na vitória por 2 a 0 contra o Santos, neste domingo, que garantiu o tricampeonato paulista para o clube. Além do resultado, o treinador ficou muito emocionado com a homenagem feita pelos torcedores, minutos antes de a bola rolar. Os palmeirenses presentes no Allianz Parque levantaram um mosaico com o desenho de uma caravela liderada pelo treinador e todas as taças conquistadas desde sua chegada à agremiação.

"Não é só difícil ganhar, como lidar com todas as expectativas. É fácil pegar expectativas e colocar nas mãos dos outros. Nossos jogadores são equilibrados, entendem as mensagens. Hoje, queria que eles fossem consistentes, nota sete. Na Vila, estivemos abaixo do nosso normal. Pedi hoje a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de falar do Santos, uma equipe muito experiente, com um treinador super competente", comentou o treinador.

"Bom jogo, podia ter caído para nosso adversário, reconheço. Teve suas transições. Fiquei mais emocionado com o que o nosso torcedor fez comigo, com a comissão técnica, do que com o título. Não venho para ser melhor do que ninguém, e sim para ser melhor do que eu mesmo, aprender com o futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, naquele momento meu coração transbordou. Foi muito lindo o que fizeram", complementou Abel.

O treinador, que igualou Osvaldo Brandão como técnico mais vencedor da história do Palmeiras, falou dos méritos que essa equipe tem de ganhar títulos ano após ano.

"Essa equipe tem fome de títulos e muito respeito entre eles. O bom ambiente que se vive dentro do nosso clube, do nosso elenco. Quem não gosta de estar aqui, pode procurar outro clube. Quem está aqui, gosta de estar aqui. Acho que é por isso que guardamos uma boa harmonia. É difícil manter esse sarrafo. O grande mérito desta equipe é não se deslumbrar quando ganha, nem deixar se abater quando perde. O adversário foi melhor na ida, assistimos a eles festejarem, é importante respeitar. Fiquei triste por não ter recebido a medalha na Supercopa, valorizo muito o nosso trabalho. Não posso prometer que vamos ganhar sempre, não sei como vão lidar quando nós não ganharmos. Sei que nossos jogadores deram aquilo que podiam e tivemos que gerir energia", falou o treinador.

Com essa conquista, Abel chegou ao seu 10º título desde que chegou ao Verdão, no segundo semestre de 2020. O técnico falou dessa marca significativa e da idolatria que conquistou com os torcedores.

"Não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo, trabalhar no Brasil não é fácil. Nem eu tenho noção do que estamos fazendo. Isso vai perdurar para a história do Palmeiras. Não estava à espera disso. Sabíamos que vínhamos para um clube grande, com essa ambição. Tivemos muitas pessoas qualificadas ao nosso lado, acreditamos no nosso processo. Sempre nos preparamos para o próximo", complementou.

O Palmeiras bateu o Santos com gols de Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Como a ida terminou 1 a 0 para o Peixe, os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem no agregado se sagraram tricampeões do Estadual.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Liverpool-URU, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será na quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), novamente no Allianz Parque.