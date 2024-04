Abel diz que queria ir para os pênaltis e exalta Endrick: 'agora é ídolo'

Abel Ferreira fez uma revelação curiosa na entrevista coletiva que sucedeu o título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Apesar dos insucessos recentes do time em cobranças de pênalti, ele gostaria de decidir o torneio nas cobranças.

Além disso, o treinador exaltou Endrick, disse que o jovem precisa seguir se comportando como um ídolo e brincou pedindo ingressos para jogos do Real Madrid.

O que aconteceu

A declaração do português sobre os pênaltis aconteceu porque ele preparou uma situação nova para as cobranças. O histórico recente do Verdão em pênaltis não é nada inspirador, com oito derrotas nas últimas 10 disputas.

Segundo Abel, os jogadores não aceitaram a iniciativa e decidiram resolver o jogo durante o tempo normal.

Eu queria ir para os pênaltis, porque tinha uma coisa nova para experimentar. Mas os jogadores falaram: não não, vamos resolver. Eu queria pênaltis. Eu falo que um dia vamos ganhar uma grande competição desta forma. Esta não é a maior competição, mas queremos ganhar títulos e eu estava preparado para os pênaltis. Eles não quiseram e dissera: é melhor não. Claro que seria como tivesse que ser

Endrick é ídolo

Ainda na coletiva, Abel Ferreira se referiu a Endrick, destaque do título e que está prestes a ir para o Real Madrid. Segundo o treinador, ele precisa manter sua conduta e se comportar como o ídolo que é.

O atacante foi fundamental na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, participando dos dois gols da partida. No primeiro, ele sofreu o pênalti convertido por Raphael Veiga. No segundo, deu início ao lance que acabou no feito de Aníbal Moreno.

O Endrick chegou da seleção com uma pancada na coxa. Estava 70%. Mas conseguimos descobrir como gosta de jogar,c omo vai melhor. Temos que estar gratos de poder ter ajudado ele a crescer e entender a responsabilidade que agora tem. Agora é um ídolo. Espero que tenha em mente que é mais que um jogador de futebol, é um homem, e como homem deve ser exemplo para os mais jovens. Um exemplo de valores. Não vou o fazer vestir marcas menos boas quando tem dinheiro para comprar, mas o carro que é visto ou as roupas que usa não pode interferir nos valores que tem, no homem que ele é. Tendo o que tiver, que ele não perca a humildade e o sorriso no rosto que fazem ser quem é. Que seja equilibrado, acima de tudo, porque é fácil nos desequilibrarmos. Aqui no Brasil, precisamos de referências de caráter e valor. Ele tem tudo. Que siga assim e continue com essa mentalidade. É só o que eu lhe peço... E quando eu quiser ver jogos do Real Madrid, dois bilhetes (risos)

O que mais ele disse

Homenagem da torcida. "Eu fiquei mais emocionado com o que o nosso torcedor fez a mim, nossa comissão e jogadores, a mesmo nível do título. Nem nos meus sonhos esperava. Não quero ser melhor que ninguém ou quem passou, mas ser melhor do que eu mesmo. Aprender com meus jogadores, com futebol brasileiro, dizer o que penso, é o que sempre fiz. Mas, sem dúvida, naquele momento meu coração transbordou de amor. Eles dizem que sou um deles, e sou mesmo. Dizem que me amam, e também os amo. Obrigado, foi muito lindo. Comoveram e muito a mim e minha comissão. Obrigado por essa homenagem".

Imagem: Reprodução/x/@IngridVerdee

Jogo contra o Santos. "Não é só ganhar, é lidar com todas as expectativas que vocês colocam em nosso time. Nossos jogadores são equilibrados, sabem lidar com momentos de pressão. Temos que estar focados no que controlamos, no que temos que fazer. Hoje não queria que os jogadores estivessem 10. Às vezes se está zero, cinco, 10. Hoje os pedi nota sete. Não posso deixar de referir o Santos que é um time experiente, batido, com um treinador muito competente que sabia o que teria que fazer. O futebol brasileiro é um futebol de transição, e nosso adversário veio fazer isso numa condição muito estudada. O Guilherme nos deu muito trabalho lá e aqui. Ele teve oportunidades de fazer gol, mas o Weverton hoje teve nota 10. Fico feliz por ele conseguir lidar com as críticas com a maturidade que tem. Não por colegas ou a comissão técnica, mas criticado pela imprensa. Foi um jogo bonito e conseguimos vencer".