UFC Vegas 90: onde assistir ao vivo, horário e card completo

O UFC Vegas 90 acontece hoje (6), no UFC Apex, em Las Vegas, Estados Unidos. A principal luta da noite é o duelo entre Brendan Allen e Chris Curtis, no peso médio.

O card principal começa às 19h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo exclusiva no UFC Fight Pass. As lutas preliminares terão início às 16h e também passam no streaming da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube exibe as três primeiras lutas do evento.

Número 6 no ranking do peso médio, Allen quer revanche. O norte-americano vem de seis vitórias consecutivas no UFC, justamente desde seu primeiro duelo contra Curtis, em 2021. A luta inicialmente era prevista para colocar frente a frente Allen e Marvin Vettori, mas o italiano desistiu do embate há três semanas.

Cinco brasileiros farão sua estreia no UFC hoje. O peso pesado Valter Walker, irmão de Johnny Walker, é o único atleta nacional no card principal — ele enfrentará o polonês Lukasz Brzeski. Os outros calouros do país são Cesar Almeida, Jean Matsumoto, Pedro Falcão e Victor Hugo — os dois últimos se enfrentarão. Além dos cinco, Norma Dumont, já experiente na liga, também subirá no octógono.

Quatro lutadores tiveram problemas com a balança na pesagem oficial. Cynthia Calvillo teve sua luta com Piera Rodríguez cancelada após ultrapassar o limite do peso palha. Alexander Hernandez, protagonista do coevento principal, Melissa Mullins e Nora Cornolle, que enfrentarão uma à outra, também falharam no teste, mas seus embates seguem marcados.

UFC Vegas 90

Card Principal - 19h - UFC Fight Pass

Peso médio: Brendan Allen x Chris Curtis

Peso pena: Alexander Hernandez x Damon Jackson

Peso pena: Morgan Charriere x Chepe Mariscal

Peso leve: Ignacio Bahamondes x Christos Giagos

Peso pesado: Valter Walker x Lukasz Brzeski

Peso leve: Trevor Peek x Charlie Campbell

Card Preliminar - 16h - UFC Fight Pass

Peso meio-médio: Court McGee x Alex Morono

Peso galo: Norma Dumont x Germaine de Randamie

Peso galo: Pedro Falcão x Victor Hugo

Peso galo: Dan Argueta x Jean Matsumoto

Peso médio: Dylan Budka x Cesar Almeida

Peso galo: Melissa Mullins x Nora Cornolle