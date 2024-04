Torcida do Santos provoca Palmeiras e pede título do Paulista em treino aberto: "É guerra"

A torcida do Santos marcou presença na última atividade do elenco antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Milhares de pessoas estiveram no treino aberto na Vila Belmiro, neste sábado, para empurrar os jogadores.

Além dos tradicionais cânticos, os fãs também deixaram clara a vontade de ver o time voltar a ser campeão após oito anos de jejum. "Não é mole, não, chegou a hora de gritar é campeão" e "amanhã é guerra" foram algumas das músicas que ecoaram no estádio.

"Não é mole, não, chegou a hora de gritar é campeão" pic.twitter.com/tpIAyRMESf ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) April 6, 2024

A torcida também aproveitou para provocar o Palmeiras. "Porco do car***, foi o meu Santos que salvou o seu centenário", gritaram.

Torcida agora faz uma provocação ao Palmeiras pic.twitter.com/d70wsScZC0 ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) April 6, 2024

O Santos venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e precisa de apenas um empate para se consagrar campeão paulista de 2024. O último título do clube foi o Estadual de 2016.

A partida de volta está marcada para este domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.