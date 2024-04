Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem Ibrachina na estreia do Paulista

Na manhã deste sábado, o sub-15 e sub-17 do Palmeiras superaram o Ibrachina, fora de casa, pela primeira rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. Por parte do sub-15, a equipe venceu pelo placar de 3 a 0, com gols de Thauan, João França e Rodrigo. Já no sub-17, o triunfo foi por 4 a 2. Antônio Marcos, Murilo Dourado, Luis Fabiano e Juan foram os atletas que balançaram as redes.

O próximo duelo do sub-15 será diante do Atlético Mogi no próximo sábado, às 9 horas (de Brasília), na Academia de Futebol, em Guarulhos. O time vai em busca do quinto título consecutivo do Paulista.

Palmeiras Sub-15: Lucca; Samuel, Ayslan, Cláudio e Thiago; Felipe, Ruan Yago e Guilherme Kerchner; Thauan, Gustavo Froldi e Luidi. Técnico: Lucas Macorin.

Por parte do sub-17, a equipe também retorna aos gramados no próximo sábado, diante do Atlético Mogi. Desta vez a bola rola às 11 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

Palmeiras Sub-17: Kauan Lima; Luis Saboia, Luis Fabiano, Luiz Santana e Marcus Vinnicius; Djhordney, Luis Pacheco e Juan Gabriel; Wesley, Murilo Dourado e Antônio Marcos. Técnico: Gustavo Almeida.