Sporting marca no fim, vence o Benfica e abre vantagem na liderança do Português

Neste sábado, o Sporting recebeu o Benfica, pela 28ª rodada do Campeonato Português. O confronto, que colocou líder e vice-líder da competição frente a frente, terminou com vitória do Sporting por 2 a 1.

O Sporting, assim, lidera com 71 pontos e abre quatro de vantagem em relação ao Benfica. A seis rodadas do final, os donos da casa ainda têm um jogo a menos e podem aumentar ainda mais a vantagem.

O Benfica segue vivo na Liga Europa e volta a campo nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), diante do Olympique de Marselha, pela partida de ida das quartas de final. O Sporting, por sua vez, visita o Gil Vicente nesta sexta-feira, às 16h15, pelo Português.

? É SPORTING! É SPORTING! É SPORTING! ??

OS 3 PONTOS FICAM EM ALVALADE!!! ? ? Geny Catamo (2)#SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/6TjWfqLarx ? Sporting CP (@SportingCP) April 6, 2024

O Sporting abriu o placar logo aos 40 segundos de jogo. Pedro Gonçalves levantou a bola na área depois de boa jogada pelo lado esquerdo e o goleiro conseguiu afastar, mas Catamo aproveitou o rebote e marcou.

O empate do Benfica saiu ainda no primeiro tempo. Em cobrança de falta, Di María encontrou Alexander Bah, que cabeceou para dentro do gol, aos 47 minutos.

O Sporting garantiu a vitória apenas nos acréscimos do segundo tempo. A zaga do Benfica conseguiu afastar o escanteio, mas Catamo ficou com a sobra e bateu cruzado para sacramentar o triunfo.