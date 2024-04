Sport empata com Náutico e conquista bicampeonato pernambucano

Neste sábado, o Sport empatou com o Náutico em 0 a 0 (2 a 0 no agregado), na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta do Campeonato Pernambucano e conquistou o título do Estadual.

Esse é o segundo título consecutivo do Sport no Campeonato Pernambucano, feito que não ocorria pelo clube desde 2010. O Leão é o maior campeão do Estadual, no total, a equipe levantou o troféu 44 vezes.

Agora os clubes entram em campo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Sport recebe o Ceará na próxima quarta-feira, às 21h30. Enquanto o Náutico enfrenta o Bahia, no mesmo dia e horário, na Arena Fonte Nova.

O jogo no primeiro tempo foi aberto, com oportunidades para as duas equipes. Porém, os times não conseguiram converter as chances criadas.

Na etapa final, o Sport conseguiu manter a posse de bola e não deixou o Náutico pressionar. O Leão administrou o resultado conquistado na ida (2 a 0) e manteve o empate para se sagrar bicampeão.