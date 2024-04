São Paulo confirma lesões de Rafinha, Lucas e Rato contra o Talleres; veja detalhes

O São Paulo confirmou na tarde deste sábado as lesões de Rafinha, Lucas e Wellington Rato, que se machucaram durante o duelo contra o Talleres, na última quinta-feira, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O lateral direito Rafinha foi diagnosticado com fratura na fíbula esquerda, enquanto Lucas sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e Rato teve uma sindesmose no tornozelo esquerdo após trauma e entorse, causada pela queda de um atleta adversário sobre sua perna.

Os jogadores, considerados titulares no esquema de Thiago Carpini, terão suas evoluções avaliadas regularmente pelo departamento médico do clube.

A tendência é que o trio seja desfalque no São Paulo para o duelo contra o Cobresal, na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbis. O Tricolor está pressionado, já que perdeu na estreia da Libertadores para o Talleres por 2 a 1 e venceu apenas dois dos últimos nove confrontos na temporada.

O elenco do São Paulo se reapresentou neste sábado e já iniciou a preparação para enfrentar a equipe chilena, que empatou na primeira rodada do torneio continental com o Barcelona-EQU por 1 a 1.