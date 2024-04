Santos busca primeira vitória no gramado sintético do Allianz para superar Palmeiras na final

Além do Palmeiras, o Santos terá outro adversário no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, no domingo: o gramado sintético do Allianz Parque. Desde que a grama artificial foi implantada, o time nunca mais conseguiu uma vitória no estádio.

O último (e único) triunfo santista no local foi em 2017, por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira em partida válida pelo Brasileirão daquele ano. Até então, o estádio não contava com o gramado sintético.

A grama artificial só foi instalada pelo Palmeiras no Allianz Parque em 2020. Na sua última visita ao estádio, o Peixe saiu derrotado por 2 a 1 e ficou na bronca com as condições do campo, visto que Giuliano, um dos destaques do time, saiu da partida lesionado.

Em mau estado, o gramado do Allianz foi reformado. Logo após o clássico diante do Santos, a FPF interditou o palco, e o Palmeiras exigiu que a Real Arenas, empresa que administra o estádio, tomasse providências.

A solução encontrada foi trocar o composto de termoplástico, que derreteu em função da alta temperatura na capital paulista, por cortiça. Após dois meses de reforma, o estádio foi reaberto na vitória do Verdão contra o Novorizontino, por 1 a 0, pela semifinal do Paulistão.

O histórico do Santos no Allianz Parque não é nada bom. Ao todo, em 14 clássicos disputados no estádio desde a sua inauguração, em 2014, o time obteve uma vitória, três empates e dez derrotas. O Peixe perdeu os últimos cinco jogos que disputou no local.

Desta vez, a equipe visita o Allianz com uma vantagem. Ao ganhar o jogo de ida da decisão, por 1 a 0, precisa apenas de um empate para assegurar o título estadual.

A segunda partida da final do Campeonato Paulista, entre Santos e Palmeiras, está agendada para o domingo. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).