Presidente do Santos valoriza apoio da torcida antes de final, exalta elenco e cita confiança em Claus

O presidente Marcelo Teixeira esteve presente no treino aberto do Santos na Vila Belmiro neste sábado. O mandatário alvinegro destacou a importância do apoio dos milhares de torcedores e falou o que espera da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

"Conta, é uma força, é o calor de uma torcida que esta machucada e dolorida. Os atletas estão correspondendo. É muito importante essa força que vem arquibancadas, que vem desde o ano passado. Hoje serviu para reafirmar ainda mais", disse.

"Queremos que tudo transcorra bem, o mais importante é que tenhamos a paz. Quem se apresentar melhor nas quatro linhas que seja campeão. Se há justiça para um final é essa, porque são os dois melhores times do campeonato. Com essa vibração da torcida, essa força, estamos preparados para fazer uma grande apresentação contra uma grande equipe", ampliou.

Marcelo Teixeira foi responsável por liderar uma grande reformulação no Peixe. Eleito presidente para o próximo triênio, ele acertou a contratação do técnico Fábio Carille e de mais 15 jogadores para 2024. O dirigente celebrou o resultado a curto prazo, mas destacou que quer mais.

"Pelo perfil dos atletas, quando fizemos os primeiros contatos, percebemos que eram atletas comprometidos, Isso já era um bom indício. Falei que ia depender muito de trabalho e de dar liga e deu, com pouco tempo de trabalho. É um time que vem correspondendo dentro de um campeonato muito difícil. São os dois objetivos que temos: Paulistão e Brasileirão. Já alcançamos duas metas, que era a Copa do Brasil e ser finalista. Que a gente siga com essa mesma determinação e foco", contou.

Elenco passa pelo presidente e é aplaudido pic.twitter.com/TLp7YQoVJS ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) April 6, 2024

O Santos decide o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Na ida, o Peixe venceu por 1 a 0, na Vila Belmiro, e agora precisa de apenas um empate no Allianz Parque para ser campeão.

O Alvinegro Praiano terá três patrocínios pontuais para esta partida de volta. Marcelo Teixeira, porém, negou que haverá um valor extra aos atletas em caso de título.

"Nada extra, foi decido desde o início da competição (premiações), não tem nada extra, são premiações que já estavam pré-estabelecidas. Em nenhum momento o grupo discutiu sobre prêmios e a diretoria que tem conseguido dar a reciprocidade dentro dos limites. O grupo não está preocupado com valores de bixo", declarou.

Por fim, o presidente falou sobre a arbitragem. O clube emitiu uma nota na última quinta-feira sobre a escolha de Raphael Claus, mas o mandatário destacou que não está preocupado com o apito.

"Não preocupa, é um arbitro preparado, ranqueado entre os melhores ranqueados do Brasil. Podem ter acontecido fatores anteriores, como aconteceu com a Edina, mas ela esteve em jogos do Santos e fez boa apresentação, então não estamos preocupados. Sabemos do trabalho da comissão de arbitragem e tudo isso é importante para termos não só atletas profissionais, mas os próprios árbitros também", finalizou.

O Santos encara o Palmeiras neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.