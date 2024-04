Parceria antiga ajuda a explicar nova fase de Yuri Alberto no Corinthians

Uma relação antiga com o técnico António Oliveira ajuda a explicar o "renascimento" de Yuri Alberto no Corinthians.

O que aconteceu

Yuri conheceu António no Santos. O atual treinador do Timão era o auxiliar do também português Jesualdo Ferreira.

Em litígio com a diretoria, Yuri Alberto treinou no sub-23 com António antes de ser reintegrado por Jesualdo e negociado com o Internacional.

Yuri recebeu de António Oliveira a atenção que não tinha de nenhuma outra pessoa no clube. Foi no Peixe, inclusive, que o técnico viu que o centroavante também poderia jogar como ponta.

O reencontro fez muito bem para Yuri Alberto, que é o artilheiro do time mesmo deslocado para o lado direito do ataque.

Yuri tinha um gol em seis jogos antes da chegada do treinador ex-Cuiabá. O rendimento mudou completamente.

Agora são seis gols em oito partidas. A média de 0,16 subiu para 0,75.

Yuri Alberto retomou a alegria no dia a dia depois da saída de Mano Menezes e não se importa em atuar como ponta, apesar da preferência por ser centroavante. O entendimento é que António Oliveira sabe o que é melhor para ele.