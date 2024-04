Palmeiras x Santos já arruinou carreira de jovem promessa santista

Rivais na final do Paulista, Palmeiras e Santos reeditam um clássico que teve capítulos apimentados em 2025, quando os rivais decidiram o Paulista e a Copa do Brasil daquele ano. Representante do Peixe que levantou o troféu estadual naquele ano, o ex-zagueiro Werley lembrou de episódios de rivalidade vividos em campo e até um lance que marcou para sempre uma promessa santista. Palmeirense na ocasião, Rafael Marques, campeão do torneio nacional, também se recordou de provocações que envolveram o artilheiro Ricardo Oliveira. Quem ri por último em 2024?

Joia em desgraça

Gol aberto, Nilson chega de trás sozinho, livre de marcação. A bola sobra no pé e... ele erra um gol incrível que daria vantagem ao Santos para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em 2015.

Esse lance foi determinante para a carreira de Nilson que, em processo de renovação contratual, foi alvo de fortes críticas e viu sua carreira não decolar. Werley relembra a situação e reforça a situação de pressão.

É um lance que a gente tem que lamentar, porque mudou a história do Nilson no futebol. É uma pena, depois daquele lance a pressão foi muito grande, ele não renovou contrato. Nós sofremos

Werley, zagueiro ex-Santos

O Peixe perdeu o título no jogo de volta por 2 a 1 para o Verdão. Na época, o técnico Dorival Júnior tentou proteger Nilson e o poupou de críticas em coletivas à imprensa. Ainda assim, o jogador ficou queimado e deixou o clube no mesmo ano, em 2015.

A careta de Ricardo Oliveira

Dentre os confrontos marcantes na temporada de 2015, a final da Copa do Brasil é sempre lembrada pelo uso das máscaras na torcida com a imagem de Ricardo Oliveira com a "careta" ao comemorar os gols.

O atacante Rafael Marques relembra como a expressão do atacante fez surgir uma rivalidade entre as equipes na época e do período que Ricardo ficou próximo de atuar pelo Verdão, mas a diretoria da época rechaçou a contratação por causa da idade do jogador.

Falei com ele sobre a questão da máscara. Sempre gostei muito do Ricardo e por isso que eu me chateei um pouco com o modo que ele estava levando os jogos contra nós. Quando o Ricardo volta ao Brasil, ele é oferecido pro Palmeiras. Mas o Palmeiras não aceita, estavam querendo jogadores um pouco mais jovens. Acho que isso chegou a chatear o Ricardo, talvez por isso todo jogo contra o Palmeiras, o Ricardo provocava. Só que eu fiquei um pouco chateado também. Aí, comemorando e no final da volta, vi a máscara e coloquei

Pensando na final, o UOL quis saber as opiniões de Werley e Rafael Marques para os palpites sobre quem levará a taça do Campeonato Paulista.

O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, a equipe do Santos está muito bem trabalhada. Foi 1 a 0 na ida, o jogo está muito aberto ainda. Eu, como um palmeirense hoje, não tenho como fugir disso. Não tenho problema em falar, lá atrás eu fui santista, mas hoje eu sou palmeirense, não tem como. Aqui em casa todo mundo é pé quente

Rafael Marques

São duas equipes bem armadas, o Santos, por ser na Vila, buscou mais o ataque, buscou mais ficar com a bola, mas o Palmeiras é muito forte. Está muito aberto o jogo e ambas as equipes têm chance, sim, de conquistar o título. Eu acho que dá Palmeiras, o Santos está bem estruturado, mas o Palmeiras é muito forte, tem um time muito forte. Jogando dentro de casa, eu acho que vai levar alguma vantagem

Werley