Palmeiras mantém método de treino em pênaltis mesmo com aproveitamento ruim

Do UOL, em São Paulo (SP)

O fantasma dos pênaltis na era Abel Ferreira não preocupa o Palmeiras para o jogo decisivo contra o Santos, pela final do Campeonato Paulista, domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

O que aconteceu

A comissão técnica de Abel Ferreira não preparou nada especial para penalidades para a final. Os jogadores estão treinando cobranças desde o início da preparação do duelo, e o departamento de análise de dados está estudando os batedores do Peixe, mas não há nada de novo em relação às outras preparações.

'Uma hora vai ganhar nos pênaltis também'. Na era Abel Ferreira, o Palmeiras participou de oito disputas de pênaltis e só venceu uma: contra o Atlético-MG, nas quartas de final da Copa Libertadores de 2022. Internamente, o discurso alviverde é de que a equipe tem um bom goleiro (Weverton) e bons batedores.

Weverton tem números similares a Marcos, um dos maiores pegadores de pênaltis da história do Palmeiras. Weverton defendeu 10 cobranças de 57 (um aproveitamento de 17,5%). Marcos fez 17 defesas em 91 cobranças (18,6%).

Além disso, o camisa 21 alviverde só não defendeu pênaltis em duas disputas: Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, e na Supercopa do Brasil contra o São Paulo.

Palmeiras não quer depender das penalidades

O Alviverde quer decidir o jogo no tempo normal e vai aproveitar a força de sua torcida para isso. Nos jogos decisivos dos últimos dois títulos estaduais, o Palmeiras sagrou-se campeão após duas goleadas por 4 a 0 no Allianz Parque: contra o São Paulo e o Água Santa.

Em 2024, o Palmeiras só teve três jogos para disputar no Allianz Parque: Inter de Limeira (3-2), Santos (2-1) e Novorizontino (1-0, na semifinal). O aproveitamento do time jogando em casa no passado foi de 76,04% e a convocação de Abel aos torcedores valeu a pena — não há mais ingressos a venda.

O Peixe venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Vila Belmiro, e pode ser campeão com um empate. Se a partida acabar com uma vitória alviverde por um gol de diferença, o título será definido nos pênaltis.

